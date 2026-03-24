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博鰲亞洲論壇24日舉行 人大委員長趙樂際出席

中央社／ 北京24日電

2026年博鰲亞洲論壇將於24日起在博鰲舉行，中國外交部宣布今年將由中國全國人大常委會委員長趙樂際出席全體大會並發表演說。

據新華社報導，博鰲亞洲論壇2026年年會將於24日至27日在海南博鰲舉行。今年年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。設置四大核心議題，並預計舉辦近50場分論壇、圓桌會、對話會等系列活動。

今年是博鰲亞洲論壇舉行的25週年，也是海南自貿港封關運作後的首屆論壇。據論壇此前發布的訊息，今年大會將有新加坡總理黃循財、亞塞拜然國民會議主席加法羅娃等國家政要出席。

不過，根據韓聯社23日報導，原本預計將出席論壇的韓國國務總理金民錫臨時取消訪中行程，以應對中東局勢不穩給國內經濟帶來的影響。

另外，據大灣區之聲報導，香港特區行政長官李家超24日赴海南，出席博鰲亞洲論壇年會。李家超將出席年會開幕大會並預計在「全球自由貿易港發展論壇」發表談話。

金民錫 黃循財 趙樂際

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