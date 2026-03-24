涉華人才斷層 美前駐華大使伯恩斯：恐影響國安與決策

23日，美國非營利組織「中美教育基金」（US-China Education Trust）專家工作組發布的報告指出，隨著資深大陸問題專家陸續退休，加上赴陸留學的美國學生人數大幅下滑，美國在涉華領域正出現人才斷層，恐削弱其在國家安全與經濟競爭方面的能力，並影響決策層處理美中關係的判斷。

南華早報24日報導稱，曾於拜登政府時期擔任美國駐中國大使的伯恩斯（Nicholas Burns）在報告發布會上表示，學習普通話並親身赴陸生活，是培養相關專業能力的關鍵，「這是一項國家安全的當務之急」。

目前任教於哈佛大學的伯恩斯進一步警告，若無法持續培養新一代中國問題專家，美國未來恐陷入不利局面。「我擔心10年或15年後，美國駐華大使將難以像過去那樣，擁有充足且成熟的人才梯隊支撐。」

數據顯示，目前每年在中國大陸學習的美國學生不足2,000人，遠低於2019年的約1.1萬人。工作組認為，交流萎縮已對相關人才培養造成實質影響。

報告發布之際，正值美國政府近年縮減涉華政策與研究人力。報導指出，自川普政府重新執政以來，多名涉華專家遭裁撤或離開公職，使相關領域人才供給進一步承壓。

報告指出，美國理解並管理其「最具戰略重要性的雙邊關係（美中關係）」的能力正面臨削弱。研究認為，造成此一趨勢的原因來自多重因素，包括雙方簽證限制、對「間諜活動」疑慮升高、預算削減，以及國家安全審查趨嚴等。

該研究於2025年9月至2026年1月進行，並獲得川普政府時期美國駐華大使館資助。報告建議，華府應將涉華專業視為戰略資產，提升教育交流的重要性，使其與貿易及安全議題並列。

「中美教育基金」工作組成員、同時也是賓州大學「美中關係未來專案」負責人的馬瑞欣指出，儘管美方部分對中「對抗性措施」在去年底「貿易休戰」前後一度放緩，但針對教育機構的審查不減反增。他並表示，若中美元首峰會得以舉行，原可望成為契機，推動一項高層級聲明，對一定程度的對華教育交流予以認可。

報告同時指出，美國部分州對涉華交流採取更嚴格限制，甚至禁止公立大學赴華交流或取得相關資料，進一步壓縮學術合作空間，也在學生群體中產生「寒蟬效應」。部分學生擔憂赴華經歷，可能影響未來進入政府部門或取得安全許可的機會。

工作組成員、曾任美國國務院中國事務協調員的蘭伯特（Mark Lambert）表示，這些制度性障礙使年輕人認為投入大陸研究「成本過高、不值得嘗試」。

此外，報告指出，當前國安監管範圍過於廣泛，甚至將人文與社會科學研究納入原本針對高敏感科技領域的限制規範，對整體學術生態造成影響。儘管STEM領域（科學、技術、工程和數學）確實存在較高技術外洩風險，但相關規範的「下游效應」，已對涉華研究形成限制。

值得注意的是，與官方及政策層面的審慎態度形成對比，近期西方社群媒體上出現「極致中國化（Chinamaxxing）」現象，部分年輕人對大陸文化與生活方式展現高度興趣與嚮往。紐約時報報導稱，相關風潮已從網路玩梗，逐漸轉為帶有認同與好奇的文化現象。