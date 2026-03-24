分析：深圳新任市委書記靳磊屬「廈大財經幫」

中國四川省委前常委、組織部長靳磊近日出任深圳市委書記，有分析表示，靳磊擁有廈門大學經濟學碩士，屬「廈大財經幫」，而廈大校友目前在中國政壇大放異彩。

明報今天刊文表示，深圳被稱為「中國矽谷」，靳磊主政深圳，令不少人跌破眼鏡，原因是他沒有主政大城市的經歷，也沒有在沿海或發達地區的履歷。

過去30年，深圳9任市委書記之中，當中7人有廣東工作經歷，包括張高麗、黃麗滿、李鴻忠、劉玉浦、王榮、馬興瑞、許勤。

相比之下，靳磊曾擔任市長的河南安陽，以及市委書記的四川德陽，都不算大城市。

此外，9任市委書記之中，除了劉玉浦外，其他人都晉升為正部級，還出了一名政治局常委，兩名政治局委員，可見此職的重要性，堪稱含金量最高的副部級。

但文章表示，靳磊學歷相當完整，畢業於武漢大學政治學系行政管理專業，又是廈大經濟學碩士；工作橫跨河南、四川，歷經發改、組織、政法、地方主政等多個重要崗位，有豐富的地方治理與多領域工作經驗。

他擔任過市委副書記的鄭州，台資富士康在此建設規模最大的工廠，曾占據全球iPhone組裝量約六成。

文章引述中國大陸財新網的報導分析，靳磊主政深圳，有關方面突出其廈大經濟學碩士的學位。靳磊曾在廈大財金系金融學專業學習，2002年獲經濟學碩士學位。

據指出，廈大經濟學院校友目前在中國政壇大放異彩，人才輩出，比如國務院副總理何立峰畢業於廈大經濟系，碩士、博士都在廈大獲得。

此外，中國社保基金理事長、前財政部長劉昆是何立峰大學同窗，其他校友還包括上海市長龔正、中央金融辦常務副主任王江、退役軍人事務部長裴金佳、國務院研究室主任沈丹陽、國台辦副主任潘賢掌等。

如今，靳磊也是「廈大財經幫」耀眼的一員。