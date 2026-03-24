深化瀾湄六國合作 王毅：加強打擊網賭電詐、聯合巡邏執法行動

大陸外交部長王毅於北京出席慶祝瀾湄合作首次領導人會議召開十周年招待會，強調六國要強化戰略對接，共同開啟合作新的「金色十年」，並在基礎設施、打擊網賭電詐、湄公河聯合巡邏執法行動等方面加強合作。

據大陸外交部，3月23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席慶祝瀾湄合作首次領導人會議召開十周年招待會並發表致辭。湄公河五國駐華使節、東協國家及有關國際組織駐華外交官、中方有關部委、地方、智庫負責人等參加。

據介紹，「瀾滄江—湄公河合作」是中國與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南共同發起和建設的次區域合作機制，於2016年啟動，目的是深化瀾湄六國睦鄰友好和務實合作。

王毅表示，瀾湄合作十年間得以蓬勃發展，關鍵在於始終堅持睦鄰友好、命運與共。當今世界進入多事之秋，地區多國開開啟國家建設新征程。我們要強化戰略對接，共同打造瀾湄合作2.0版，為全球治理樹立「瀾湄樣板」。

王毅並稱，站在新的起點上，中國將秉持親誠惠容周邊外交理念，與湄公河五國一道，共同開啟瀾湄合作新的「金色十年」。

在合作方面，要加快推進瀾湄國際秘書處建設，推進基礎設施互聯互通，深化「國際陸海貿易新通道」合作，推進數位經濟、人工智慧、科技創新、生態治理等合作，促進新能源領域投資，加快旅遊城市合作聯盟建設，深化媒體、智庫合作，擴大人員往來和青年交流，加大打擊網賭電詐等跨境犯罪，辦好「平安瀾湄行動」和湄公河聯合巡邏執法行動。