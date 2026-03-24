陸中東特使翟雋：荷莫茲海峽的安全不應被破壞

美國總統川普23日表示，正與伊朗進行談判。中國政府中東問題特使翟雋23日也舉行一場媒體說明會，傳達北京對中東情勢的立場。翟雋表示，「再打下去，沒有贏家」。美國和以色列應立即停止軍事入侵，盡快重回對話談判軌道。他並重申，荷莫茲海峽等國際航道的安全不應被破壞。

據大陸外交部新聞稿，翟雋23日應中國公共外交協會邀請，出席在北京國際俱樂部舉辦的一場「吹風會」。在美以伊軍事衝突爆發後，翟雋先後走訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、埃及等國，並與海灣阿拉伯國家合作委員會、阿拉伯國家聯盟秘書長等就地區局勢交換意見。

根據《北京對話》微信公眾號公布的這場「吹風會」文字實錄，翟雋說，目前戰事已進入第三周，造成超過2.1萬人傷亡。目前戰火在整個中東地區延燒，也對全球貿易經濟造成嚴重衝擊。戰爭的潘多拉盒子一旦打開就貽害無窮，再打下去，沒有贏家，最終受害的還是地區國家人民。

在回答新華社關於當前實現停火止戰最大障礙是什麽的提問時，翟雋指出，「解鈴還須繫鈴人」，當前實現停火止戰的核心障礙在於衝突「始作俑者」未停止軍事行動。美國和以色列應立即停止軍事入侵，盡快重回對話談判軌道。

他強調，所有相關方都應停火，回歸遵守國際法和國際關係基本準則的正確軌道。中方願同相關方積極溝通，為緩和局勢、實現停火止戰、恢復地區和平發揮建設性作用。

翟雋並重申針對當前中東局勢北京的基本立場：

一、這是一場本不應發生的戰爭。在伊朗和美國新一輪談判正在進行的背景下，美國和以色列突然挑起戰爭，導致外交努力付諸東流。這令所有追求和平的人士倍感遺憾和失望。

二、這場危機是非曲直很清楚。美國和以色列未經聯合國安理會授權襲擊伊朗，公然違反聯合國憲章宗旨和原則，違反國際法，中方堅決反對並予以譴責。

三、應堅決阻止戰事蔓延擴大。任何情況下，軍事衝突中保護平民的「紅線」都不能突破，能源、經濟、民生等非軍事目標都不應遭襲，荷莫茲海峽等國際航道的安全不應被破壞。

四、停火止戰是當務之急。有關當事方應立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級，避免局勢發展到不可收拾的地步。

五、對話談判是根本出路。呼籲國際社會秉持和平初衷，積極勸和止戰，推動回歸外交途徑化解爭端。

六、要堅決抵制單邊主義。拳頭硬不等於道理硬，大國不能憑藉軍事優勢任意攻擊他國。國際社會應共同抵制任何違反國際法的行為，反對世界倒退回「弱肉強食」叢林法則。