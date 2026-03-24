伊朗開闢「安全走廊」10日後 首艘中國船東船舶通過荷莫茲

伊朗本月13日開闢荷莫茲海峽「安全走廊」的10天後，據大陸財新網報導，首艘中國船東的貨船已於23日凌晨順利通過。該艘巴拿馬籍貨櫃輪「NEW VOYAGER」號船東為安徽一家航運公司，通過海峽時標註「CHINA OWNER」。

美以伊2月28日爆發軍事衝突後，伊朗即封鎖荷莫茲海峽。之後伊朗於本月13日在靠近伊朗海岸的拉熱克島—格什姆島間開闢「安全走廊」，允許友好或特定國家船隻通行。

法新社上周報導，海事情報公司Windward指出，至少有五艘船在3月15日與16日經此航道駛出荷莫茲海峽，包括散裝輪及一艘懸掛巴基斯坦旗幟的油輪。

香港《南華早報》20日則引述海事權威媒體《勞氏日報》消息稱，至少有一家油輪運營商已向伊朗支付約200萬美元，以換取海峽通行權。由於伊朗面臨廣泛國際制裁，這筆資金的具體支付方式尚不明確。

此外，另有多艘油輪在接受伊朗核查並經高層外交協調後獲准通行。《勞氏日報》證實，包括中國、印度、巴基斯坦、伊拉克、馬來西亞等國政府，均與德黑蘭直接磋商，協調本國船隻過境事宜。

據財新網統計，3月13日至22日，已有20多艘各類船舶通過該水道穿越荷莫茲海峽，大部分是伊朗籍或與伊朗有業務關聯的船舶，其次是印度船東的船舶，但一直沒有中國船東的貨船通行該「安全走廊」。

一名中國航運企業人士告訴財新網，他們3月17日就已等在荷莫茲海峽西側入口附近，還在透過中間人與伊朗方面商議通行方式。財新網稱，等在海峽入口西側的中國船東還有幾家，共約10艘貨輪。

報導指出，3月11日，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過荷莫茲海峽進入阿拉伯海，成為3月1日海峽事實封閉後，首艘通過的中國籍船舶。與其一同駛出荷莫茲海峽的還有3艘中資散貨船。「CHINA OWNER」（中資所有）船舶一度在通行海峽的非伊朗籍船舶中占比近半。

但3月12日一艘由中國船東所有、歐洲航運商運營的貨櫃輪被彈片擊中，此後中國船隻通行量驟減直至零。

3月16日凌晨，大陸招商輪船下超級油輪（VLCC）「凱景」號繞道千里，前往沙烏地阿拉伯位於紅海的延布港完成原油裝運，並成功穿越紅海曼德海峽，為開戰後首艘中資VLCC運回中東海灣地區的石油。

一家中國航運公司告訴財新網，現在無論是不是中國船東，要通過荷莫茲海峽這條「安全走廊」，都需要透過「中間人」與伊朗伊斯蘭革命衛隊取得聯繫，商議究竟是交錢還是為其運貨。

另一名中國國有航運企業人士也告訴財新網，中國政府正在與伊朗方面商談，以尋求盡快恢復中國船舶在荷莫茲海峽的通行，特別是油輪。「估計事情很快就會有一個結果。」