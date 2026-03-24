博鰲論壇今開幕 人大委員長趙樂際出席

二○二六年博鰲亞洲論壇將於廿四日起在博鰲舉行，今年適逢論壇廿五周年，也是海南自貿港封關運作後的首屆論壇。大陸外交部宣布今年由大陸全國人大常委會委員長趙樂際出席全體大會並發表演說。

博鰲亞洲論壇二○二六年年會將於三月廿四日至廿七日在海南博鰲舉行。今屆年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。設置四大核心議題，並預計舉辦近五十場分論壇、圓桌會、對話會等系列活動。

據論壇此前發布的訊息，今年大會將有新加坡總理黃循財、亞塞拜然國民會議主席加法羅娃、斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納及哈薩克第一副總理斯克利亞爾等國家政要出席。

大灣區之聲報導，香港特區行政長官李家超廿四日赴海南，出席博鰲亞洲論壇年會。李家超將出席年會開幕大會並預計在「全球自由貿易港發展論壇」發表談話。

根據會議目前公布出席名單，大陸企業包括百度雲事業總裁沈抖、京東集團副總裁沈建光、隆基綠能董事長鍾寶申，以及vivo、商湯與ＡＩ、機器人相關部門高層。

出席博鰲論壇開幕式的大陸領導人近年也有變化，去年由國務院副總理丁薛祥出席，前年則是人大常委會委員長趙樂際。大陸國家主席習近平在二○一八年、二○二一年出席，二○二二年透過視訊出席。