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李貞秀聯合質詢 邱垂正間接答詢

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
民眾黨立委李貞秀（中）昨日在內政委員會要求質詢官員，遭民進黨立委強烈杯葛反對，最後由民眾黨立委陳清龍（左）、陳昭姿（右）陪同聯合質詢。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委李貞秀（中）昨日在內政委員會要求質詢官員，遭民進黨立委強烈杯葛反對，最後由民眾黨立委陳清龍（左）、陳昭姿（右）陪同聯合質詢。記者潘俊宏／攝影

立法院內政委員會昨日邀請陸委會與海基會進行業務報告，民眾黨立委李貞秀上周遭內政部長劉世芳拒絕備詢後，再次嘗試質詢陸委會主委邱垂正，她使出奇招，提出與同黨立委陳清龍、陳昭姿聯合質詢，最終迫使邱垂正走上備詢台。儘管邱垂正堅持不直接答詢，但在會議主席、國民黨籍召委廖先翔「化身傳聲筒」複述李貞秀的提問下，邱垂正以「回應廖召委提問」方式，間接接受李的質詢。

李貞秀昨日在內政委員會頻出招，不僅一早登記成為發言順序第一的立委，展現質詢官員的強烈企圖，在會議之初確認議事錄階段，也上台發言質疑上周會議的民進黨籍召委李柏毅公然閹割立法委員職權，會議程序重大違法，議事錄不應確認。

而後，李貞秀與陳清龍、陳昭姿共同站上質詢台，要求依據立法院職權行使法等相關規定進行聯合質詢，在場綠委群起反對，表示在委員會內並無先例。經藍綠白立委休會協商逾廿五分鐘後才重新開會。

李貞秀發言後首先請邱垂正上台，並要求念出憲法、兩岸條例等條文內容，邱垂正皆未回應，最後李貞秀的質詢都是由廖先翔複述提問後，邱再以「報告廖召委」等作為開頭進行答覆。邱垂正說，行政官員如果回覆不具備立委資格者的質詢，就是違憲違法。邱昨在會前受訪時則說，違法的人無法代表所有合法陸配。

昨日會議中還發生插曲。綠委黃捷質詢時，廖先翔突然離開會議室，李貞秀坐上主席台成為代理召委，黃捷隨即要求時間暫停，批評「小動作不要這麼多啦！」李貞秀則重複強調「我是代理召委，時間不能停」，雙方僵持約兩分鐘，廖先翔才返回主席台，李貞秀回歸原位。

兩岸條例 陳昭姿 李柏毅

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