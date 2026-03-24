蔡崇信：陸大力投資電力 提供發展AI優勢

供電能力已成為決定各國ＡＩ產業競爭勝負的關鍵因素之一。阿里巴巴集團主席蔡崇信廿二日在中國發展高層論壇上表示，過去十多年，中國大陸在電力傳輸領域持續加大投資，每年平均投資額高達九百億美元（約台幣二點九兆元），保持世界第一。他指出，大陸為ＡＩ產業提供了充足的電力供應和成本優勢，成為ＡＩ發展的堅實基礎。

新浪財經報導，蔡崇信提到，從新能源電動汽車、高端製造到機器人和ＡＩ的突破，大陸正處於與世界共享科技發展和成果的最佳時刻。尤其在ＡＩ方面，大陸在面臨各種挑戰和困難中實現了突破。

在他看來，大陸ＡＩ能夠持續發展有幾方面因素。首先，大陸在電力基礎設施上的戰略布局。過去十多年來在電力傳輸領域持續加大投資，每年平均投資額高達九百億美元，保持世界第一。截至二○二五年底，大陸全國累計發電裝機容量卅八點九億千瓦，新增淨容量中太陽能等清潔能源占比極高。這種大規模投入為ＡＩ產業提供了充足的電力供應和成本優勢，成為ＡＩ發展的堅實基礎。

其次，大陸ＡＩ突破取決於共贏互利的開源信念。大陸ＡＩ通過開源模型打破壁壘，讓ＡＩ不再是少數巨頭的特權。二○二五年大陸開源模型的全球下載量領先世界，讓全球各地開發者都能免費獲取微調並部署這些強大的模型，大大降低了全球使用ＡＩ的門檻。此外，「製造業+ＡＩ」是必答題，不是選擇題。大陸擁有全球最大的製造業體系和完整的產業鏈，製造業增加值占全球比重接近百分之卅。大陸正利用龐大的生產網絡快速實現數位化、智慧化轉型，產生的海量工業數據成為訓練工業ＡＩ的核心資源。

談到ＡＩ在大陸的應用潛力，蔡崇信表示，大陸很早就意識到ＡＩ發展的終極目標不僅是開發前沿模型，更重要的是讓ＡＩ應用普及，造福社會。阿里判斷ＡＩ普及將帶來巨大市場機會，因此將持續創新，積極推動個人消費、企業醫療和金融等領域的ＡＩ應用落地，進軍由智慧體ＡＩ驅動的時代。