中東戰局啓示 大陸將續提高新能源比重

在伊朗遭美以攻擊後封鎖荷莫茲海峽的情況下，國際油價高漲，各方紛紛找尋應對之策。中國大陸官員表示，當前國際局勢的啟示是化石能源需要進口和國際運輸，而新能源不用進口和運輸，中國大陸將持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代。大陸官方主要目標是，到二○三○年實現非化石能源消費比重達百分之廿五。

據中國經濟時報等消息，中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀廿二日在中國高層發展論壇上就綠色發展議題指出，「當前國際局勢給我們一個啟示」，就是油、氣等化石能源往往需要進口和國際運輸，而風和光（太陽能）等新能源則是本地資源，「我們將加快建設新型能源體系，持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代，推動煤炭和石油消費達峰」。

在具體目標上，韓文秀表示，「十五五」時期（至二○三○年）要實現非化石能源消費比重達百分之廿五、二氧化碳排放密集度累計降低百分之十七的目標。

新加坡聯合早報引述北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵分析指，大陸百分之七十二的原油來自海外，其中百分之四十來自中東。「這是一場噩夢」。他說中東危機讓大陸更加認識到能源安全重要性。

此外，日前在中國宏觀經濟論壇的研討會上，中國人民大學經濟研究所所長毛振華認為，這個危機「我們的痛苦之處在全球來看還是比較輕的」，大陸長期在能源安全上有布局，戰略石油儲備國際推測可應對九個月、也有稱九十天都沒問題。大陸「中油資本」首席經濟學家王增業則指，大陸未來不能再「靜觀其變」，當對其已有切膚之痛時，需通過外交、軍事合作等手段主動維護利益，拉攏「鐵哥兒們」保護通道安全。