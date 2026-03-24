聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰局啓示 大陸將續提高新能源比重

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中東情勢衝擊能源進口，大陸官員稱，將持續提高新能源供給比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代。圖為新疆地區五十萬千瓦時風電項目配套設施。（新華社）
中東情勢衝擊能源進口，大陸官員稱，將持續提高新能源供給比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代。圖為新疆地區五十萬千瓦時風電項目配套設施。（新華社）

在伊朗遭美以攻擊後封鎖荷莫茲海峽的情況下，國際油價高漲，各方紛紛找尋應對之策。中國大陸官員表示，當前國際局勢的啟示是化石能源需要進口和國際運輸，而新能源不用進口和運輸，中國大陸將持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代。大陸官方主要目標是，到二○三○年實現非化石能源消費比重達百分之廿五。

據中國經濟時報等消息，中共中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀廿二日在中國高層發展論壇上就綠色發展議題指出，「當前國際局勢給我們一個啟示」，就是油、氣等化石能源往往需要進口和國際運輸，而風和光（太陽能）等新能源則是本地資源，「我們將加快建設新型能源體系，持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代，推動煤炭和石油消費達峰」。

在具體目標上，韓文秀表示，「十五五」時期（至二○三○年）要實現非化石能源消費比重達百分之廿五、二氧化碳排放密集度累計降低百分之十七的目標。

新加坡聯合早報引述北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵分析指，大陸百分之七十二的原油來自海外，其中百分之四十來自中東。「這是一場噩夢」。他說中東危機讓大陸更加認識到能源安全重要性。

此外，日前在中國宏觀經濟論壇的研討會上，中國人民大學經濟研究所所長毛振華認為，這個危機「我們的痛苦之處在全球來看還是比較輕的」，大陸長期在能源安全上有布局，戰略石油儲備國際推測可應對九個月、也有稱九十天都沒問題。大陸「中油資本」首席經濟學家王增業則指，大陸未來不能再「靜觀其變」，當對其已有切膚之痛時，需通過外交、軍事合作等手段主動維護利益，拉攏「鐵哥兒們」保護通道安全。

荷莫茲海峽 國際油價 能源

延伸閱讀

中東局勢影響 中國：給了啟示將提高新能源供給比重

中東戰事持續延燒 大陸汽油每公升將漲破41元

中東戰火拖累全球／油價運費雙漲 亞洲經濟堪憂

地緣政治世紀變局／美伊打愈久 對北京愈有利

相關新聞

規範國企領導人員廉潔從業 陸修法明令禁止58種行為

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布經中共中央修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，就禁止濫用職權損害國有資產權益；禁止利用職權或者職務上的影響謀取私利；禁止違反規定從事營利活動；禁止利用職權或者職務上的影響為配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關係人謀取利益；禁止盲目追求政績損害國家利益；禁止違反規定選人用人；禁止搞形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等七個方面，明確列出禁止58種行為。

博鰲論壇今開幕 人大委員長趙樂際出席

二○二六年博鰲亞洲論壇將於廿四日起在博鰲舉行，今年適逢論壇廿五周年，也是海南自貿港封關運作後的首屆論壇。大陸外交部宣布今年由大陸全國人大常委會委員長趙樂際出席全體大會並發表演說。

李貞秀聯合質詢 邱垂正間接答詢

立法院內政委員會昨日邀請陸委會與海基會進行業務報告，民眾黨立委李貞秀上周遭內政部長劉世芳拒絕備詢後，再次嘗試質詢陸委會主委邱垂正，她使出奇招，提出與同黨立委陳清龍、陳昭姿聯合質詢，最終迫使邱垂正走上備詢台。儘管邱垂正堅持不直接答詢，但在會議主席、國民黨籍召委廖先翔「化身傳聲筒」複述李貞秀的提問下，邱垂正以「回應廖召委提問」方式，間接接受李的質詢。

蔡崇信：陸大力投資電力 提供發展AI優勢

供電能力已成為決定各國ＡＩ產業競爭勝負的關鍵因素之一。阿里巴巴集團主席蔡崇信廿二日在中國發展高層論壇上表示，過去十多年，中國大陸在電力傳輸領域持續加大投資，每年平均投資額高達九百億美元（約台幣二點九兆元），保持世界第一。他指出，大陸為ＡＩ產業提供了充足的電力供應和成本優勢，成為ＡＩ發展的堅實基礎。

中東戰局啓示 大陸將續提高新能源比重

在伊朗遭美以攻擊後封鎖荷莫茲海峽的情況下，國際油價高漲，各方紛紛找尋應對之策。中國大陸官員表示，當前國際局勢的啟示是化石能源需要進口和國際運輸，而新能源不用進口和運輸，中國大陸將持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代。大陸官方主要目標是，到二○三○年實現非化石能源消費比重達百分之廿五。

13年首次 北京出手調控油價 漲幅砍半

中東戰局尚未明朗，油價已衝擊各地民生，中國大陸發改委昨宣布對成品油價格採取「臨時調控措施」，自昨晚廿四時起，每噸汽、柴油價格雖上漲，但大幅低於「應上調」價格。這是北京當局十三年來首次「臨時調控」油價，力圖減緩對經濟與民生衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。