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看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」...恐已是趨勢

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13年首次 北京出手調控油價 漲幅砍半

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
因預期油價廿三日再度調升，許多大陸民眾周日就提前加油。圖為北京一處加油站廿二日大排長龍景象。（路透）
因預期油價廿三日再度調升，許多大陸民眾周日就提前加油。圖為北京一處加油站廿二日大排長龍景象。（路透）

中東戰局尚未明朗，油價已衝擊各地民生，中國大陸發改委昨宣布對成品油價格採取「臨時調控措施」，自昨晚廿四時起，每噸汽、柴油價格雖上漲，但大幅低於「應上調」價格。這是北京當局十三年來首次「臨時調控」油價，力圖減緩對經濟與民生衝擊。

據大陸現行成品油價格機制，每十個工作日都會調價。發改委官網昨日公布稱，本月九日成品油價格調整以來，受美以伊衝突加劇影響，國際市場原油價格大幅上漲，為減緩國際油價異常上漲帶來的衝擊，減輕下游用戶負擔，保障經濟平穩運行和社會民生，在保持現行價格機制框架的基礎上，對成品油價格採取「臨時調控措施」。

公告指出，根據現行價格機制計算，廿三日大陸汽、柴油價格（標準品）每噸分別應上調人民幣二二○五元、二一二○元，調控後實際上調一一六○元、一一一五元。換言之，實際漲幅僅為應有漲幅的百分之五十二點六，相當於全大陸平均汽、柴油每升少漲人民幣○點八五元左右。

第一財經提到，此次調控是自二○一三年現行成品油價格形成機制（調控的國際油價區間為每桶四十美元至一三○美元）實施以來，首次為了「減緩國際油價上漲衝擊」而主動出手。儘管歷史上曾有過數次出手（如二○一五年及二○二二年），但均是暫停調價，而非如此次主動壓縮漲幅。

而調整後各省區的每噸汽油最高零售價幾乎皆已突破人民幣萬元，柴油則逾九千元。但供大陸國家儲備的汽、柴油，每噸價格則略低於此。官方並要求中石油、中石化、中海油及其他原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應。

新華社引述相關專家分析，大陸政府此舉是應對國際油價大幅上漲採取的及時有力舉措，對保障大陸國內經濟平穩運行具有重要作用。

此次油價將是大陸今年迄今第五次上調，雖然官方出手調控，仍是漲幅最大的一次。

另針對伊朗封鎖荷莫茲海峽衝擊全球原油供應，大陸國營石油三巨頭之一、中石化副董事長趙東昨在一場會議上表示，公司已向沙烏地阿拉伯緊急採購改經「亞丁灣」港口出口的原油，避開荷莫茲海峽。此外，中石化也積極拓展非中東地區的原油來源，目前確定四、五月分原油保障供應沒有任何問題。

北京 新華社 柴油

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