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陸發改委緊急調控油價
中東戰局久拖之際，大陸發改委昨（23）日宣布對成品油價格採取「臨時調控措施」，自昨晚24時起每噸汽、柴油價格雖上漲，但大幅低於「應上調」價格，也創下13年來首次「臨時調控」的紀錄，力圖避免衝擊經濟與民生。
據大陸現行成品油價格機制，每十個工作日都會調價。發改委官網昨日公布稱，根據現行價格機制計算，23日大陸汽、柴油價格（標準品）每噸分別應上調人民幣2,205元、2,120元，調控後實際上調1,160元、1,115元。換言之，實際漲幅僅為應有漲幅的52.6％。
北京市發展改革委昨晚通知，該市92號汽油自23日24時起，由每升人民幣7.64元調整為8.57元，提高0.93元；95號汽油由每升人民幣8.13元調整為9.12元，提高0.99元。此次成品油漲幅超過12%。
根據大陸「石油價格管理辦法」第七條規定，當國內價格總水準出現顯著上漲或發生重大突發事件，以及國際市場油價異常波動等特殊情形需對成品油價格進行調控時，由國家發展改革委報請國務院同意後，可以暫停、 延遲調價，或縮小調價幅度。
近年來，大陸國內成品油價一直按現行機制調整，此次對成品油價格採取臨時調控措施，是2013年現行機制實施以來的首次調控。
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