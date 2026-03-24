快訊

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

聽新聞
0:00 / 0:00

陸發改委緊急調控油價

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中東戰局久拖之際，大陸發改委昨（23）日宣布對成品油價格採取「臨時調控措施」，自昨晚24時起每噸汽、柴油價格雖上漲，但大幅低於「應上調」價格，也創下13年來首次「臨時調控」的紀錄，力圖避免衝擊經濟與民生。

據大陸現行成品油價格機制，每十個工作日都會調價。發改委官網昨日公布稱，根據現行價格機制計算，23日大陸汽、柴油價格（標準品）每噸分別應上調人民幣2,205元、2,120元，調控後實際上調1,160元、1,115元。換言之，實際漲幅僅為應有漲幅的52.6％。

北京市發展改革委昨晚通知，該市92號汽油自23日24時起，由每升人民幣7.64元調整為8.57元，提高0.93元；95號汽油由每升人民幣8.13元調整為9.12元，提高0.99元。此次成品油漲幅超過12%。

根據大陸「石油價格管理辦法」第七條規定，當國內價格總水準出現顯著上漲或發生重大突發事件，以及國際市場油價異常波動等特殊情形需對成品油價格進行調控時，由國家發展改革委報請國務院同意後，可以暫停、 延遲調價，或縮小調價幅度。

近年來，大陸國內成品油價一直按現行機制調整，此次對成品油價格採取臨時調控措施，是2013年現行機制實施以來的首次調控。

漲幅 油價 國務院

延伸閱讀

中東戰事持續延燒 大陸汽油每公升將漲破41元

大陸油價明日零時將再大漲 加油站大排長龍

中油難撐…吸收34億 油價仍得大漲

中油吸收7成5穩物價 汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元

相關新聞

13年首次…北京出手調控油價 漲幅砍半

中東戰局尚未明朗，油價已衝擊各地民生，中國大陸發改委昨宣布對成品油價格採取「臨時調控措施」，自昨晚廿四時起，每噸汽、柴油價格雖上漲，但大幅低於「應上調」價格。這是北京當局十三年來首次「臨時調控」油價，力圖減緩對經濟與民生衝擊。

蔡崇信：陸大力投資電力 提供發展AI優勢

供電能力已成為決定各國ＡＩ產業競爭勝負的關鍵因素之一。阿里巴巴集團主席蔡崇信廿二日在中國發展高層論壇上表示，過去十多年，中國大陸在電力傳輸領域持續加大投資，每年平均投資額高達九百億美元（約台幣二點九兆元），保持世界第一。他指出，大陸為ＡＩ產業提供了充足的電力供應和成本優勢，成為ＡＩ發展的堅實基礎。

規範國企領導人員廉潔從業 陸修法明令禁止58種行為

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布經中共中央修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，就禁止濫用職權損害國有資產權益；禁止利用職權或者職務上的影響謀取私利；禁止違反規定從事營利活動；禁止利用職權或者職務上的影響為配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關係人謀取利益；禁止盲目追求政績損害國家利益；禁止違反規定選人用人；禁止搞形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等七個方面，明確列出禁止58種行為。

陸發改委緊急調控油價

中東戰局久拖之際，大陸發改委昨（23）日宣布對成品油價格採取「臨時調控措施」，自昨晚24時起每噸汽、柴油價格雖上漲，但大幅低於「應上調」價格，也創下13年來首次「臨時調控」的紀錄，力圖避免衝擊經濟與民生。

博鰲論壇開幕 人大委員長趙樂際出席

二○二六年博鰲亞洲論壇將於廿四日起在博鰲舉行，今年適逢論壇廿五周年，也是海南自貿港封關運作後的首屆論壇。大陸外交部宣布今年由大陸全國人大常委會委員長趙樂際出席全體大會並發表演說。

中東戰局啓示 大陸將續提高新能源比重

在伊朗遭美以攻擊後封鎖荷莫茲海峽的情況下，國際油價高漲，各方紛紛找尋應對之策。中國大陸官員表示，當前國際局勢的啟示是化石能源需要進口和國際運輸，而新能源不用進口和運輸，中國大陸將持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代。大陸官方主要目標是，到二○三○年實現非化石能源消費比重達百分之廿五。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。