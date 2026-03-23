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博鰲論壇24日登場…南韓總理因中東局勢嚴峻 罕見緊急取消行程

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
原本要出席2026年博鰲論壇年會的南韓國務總理金民錫23日罕見臨時取消的行程，理由是應對中東局勢不穩給南韓國內經濟帶來的影響。法新社
原本要出席2026年博鰲論壇年會的南韓國務總理金民錫23日罕見臨時取消的行程，理由是應對中東局勢不穩給南韓國內經濟帶來的影響。法新社

中東局勢升溫，各地政府正緊急探討因應對策以減緩給經濟帶來的衝擊。原本要出席2026年博鰲論壇年會的南韓國務總理金民錫23日罕見臨時取消的行程，理由是應對中東局勢不穩給南韓國內經濟帶來的影響。

韓聯社報導，南韓國務總理室稱，近期的中東地區軍事衝突和矛盾導致複合型外部風險加劇，其影響正逐步波及國民經濟和民生全局，亟需政府層面建立應對機制。政府即將公布相關決定和具體措施。

南韓總理室表示，綜合考慮當前情況，政府決定取消國務總理訪華行程，請求各方諒解。作此決定是出於總理在當前的危機情況下親自負責經濟相關應急工作決策和部署的考量。韓方已通過外交渠道提前向中方充分說明情況，並請求諒解。

南韓國務院總理室9日表示，金民錫將於24日至27日訪中出席博鰲亞洲論壇並發表主旨演講。該舉被視為中韓關係升溫之舉措。且高官的出訪計劃通常需經長時間的溝通與協調敲定，在出訪臨近之際取消行程實屬罕見。

不過韓媒報導稱，此舉被解讀為，政府高度關切中東局勢長期化給國內經濟帶來的影響。據報南韓總理室一名人士稱，其原因是政府認為應對中東局勢影響是當務之急。

據南韓每日經濟報導，金民錫23日就中東衝突帶來的最近經濟狀況表示，「我認為情況非常緊急。」他在23日下午舉行的首爾大韓商工會議所舉行的K-國政說明會上稱，「今天中午總統周例報告中，最近的經濟狀況也成為了焦點。」他表示，「（明天）總統將通過國務會議向國民傳達（對情況的）判斷和以此為基礎的信息」，「整體來看非常緊急」。

博鰲亞洲論壇2026年年會將於3月24日至27日在海南博鰲舉行。今屆年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。今年適逢論壇25週年，同時也是海南自貿港封關後的首屆論壇。大陸外交部23日宣佈今年出席由大陸全國人大常委會委員長趙樂際應邀出席年會全體大會併發表主旨演講。

金民錫 博鰲論壇 南韓 中東

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