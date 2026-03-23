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香港國安法新規 拒交手機電腦密碼屬犯罪可判刑1年

中央社／ 香港23日綜合外電報導
香港政府今天公布修訂的「港區國安法」實施細則，加入有關電子設備的補充條文，接受調查時若拒絕提供手機或電腦密碼，可處以1年徒刑。示意圖。圖／AI生成
香港政府今天公布修訂的「港區國安法」實施細則，加入有關電子設備的補充條文，接受調查時若拒絕提供手機或電腦密碼，可處以1年徒刑。示意圖。圖／AI生成

香港政府今天公布修訂的「港區國安法」實施細則，加入有關電子設備的補充條文，接受調查時若拒絕提供手機或電腦密碼，可處以1年徒刑。

香港經濟日報、香港01等媒體報導，「港區國安法」修訂實施細則於今天公布及生效，並加入多個新增條文，包括可要求任何「指明人士」提交所需的密碼、其他解密方法、資料或協助。

據報導，不遵從提供密碼等要求即屬犯罪，一旦經循公訴程序定罪，可處罰款10萬港幣（約新台幣41萬元）及監禁1年；提供虛假或誤導成分資料罰則增至罰款50萬港幣及監禁3年。

香港2019年曾爆發「反送中」運動，之後於2020年實施「港區國安法」，並依法逮捕參與「反送中」的人士，造成港人移民潮。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今年2月因違反國安法遭重判20年徒刑，引發各方譴責中國與香港政府打壓言論與新聞自由

洛杉磯人權組織「視覺藝術家協會」（Visual ArtistsGuild）主席劉雅雅（Ann Lau）曾向中央社記者表示，在「港區國安法」之下，任何對政府的批評都已被壓制。

黎智英 新聞自由 香港 密碼

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