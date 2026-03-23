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陸委會諮委：中共政策基調轉趨保守防禦 習近平邁第四任期前重大轉型

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會日前召開諮詢委員會議，陸委會諮委指出，今年中共「兩會」政策基調由先前的積極擴張轉趨保守防禦，凸顯將邁入第四任期的習近平更重視經濟韌性、政治安全、軍隊忠誠。（本報資料照片）
陸委會日前召開諮詢委員會議，陸委會諮委指出，今年中共「兩會」政策基調由先前的積極擴張轉趨保守防禦，凸顯將邁入第四任期的習近平更重視經濟韌性、政治安全、軍隊忠誠。（本報資料照片）

陸委會日前召開諮詢委員會議，討論主題為「中共『兩會』觀察」。陸委會諮委指出，今年「兩會」政策基調由先前的積極擴張轉趨保守防禦，凸顯將邁入第四任期的習近平更重視經濟韌性、政治安全、軍隊忠誠。此一轉變可能反映中國大陸政經社軍各領域均面臨重大轉型，亦可能係因國際局勢變化，如美以襲擊伊朗等，強化對美鬥爭準備。

根據陸委會新聞稿，日前舉行的陸委會第76次諮詢委員會議，有委員觀察到，中國大陸當前面臨多重結構性困境，包括：經濟成長動能不足、財政壓力加劇、消費疲弱、產能過剩、「內捲」競爭及人口老化等問題，若加強發展「新質生產力」，恐影響傳統產業，衍生失業問題。

部分委員指出，習近平近期高度關注軍隊整頓與忠誠問題，警告解放軍不能「懷有二心」，重申政治建軍，顯示對軍隊之要求將以政治忠誠為首要，強調「紅大於專」。在近期大規模肅清後，「二十屆五中全會」甄補情形值予關注。另中共2026年軍費增長7%，高於GDP增長目標，反映其將持續推動軍隊現代化建設。

有委員提醒，「兩會」通過「民族團結進步促進法」，將裁罰對象由過去的「作為犯」擴大至「不作為犯」；若被認定不積極促進民族團結都可能被推定為「不作為」，且鼓勵民眾相互舉報並允許地方自訂法規，對藝文、新聞工作者等的影響不容小覷。

部分委員分析，當前中共對台工作重點包括：「反獨促統」法制化、推動兩岸共同市場、爭取台青認同。此外，中共將透過執法常態化將台海「內水化」，展現對台具管轄權，並可能提升對台灰帶侵擾力度，企圖影響我年底的地方選舉。

陸委會主委邱垂正在會中指出，中共「兩會」相關報告與官方言論顯示，北京當局仍以「內部維穩」為當前施政主軸。政府將妥慎因應兩岸與國際情勢變化，及中共對台策略作為，委員提出的觀點，本會也將提供相關機關參考。

傳統產業 邱垂正 解放軍

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