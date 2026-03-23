再度視察雄安新區 習近平：更加有力有序推進北京非首都功能疏解

中共總書記習近平23日再度前往雄安新區視察，他強調，雄安新區建設和發展取得重大階段性成果。他要求必須堅持更加有力有序推進「北京非首都功能疏解和承接」。要積極穩妥分批推進央企、高校、醫院疏解項目建設，有序推進金融機構、科研院所、事業單位疏解。

據央視新聞聯播，習近平23日在三位中共政治局常委（大陸總理李強、中辦主任蔡奇、副總理丁薛祥）等高層陪同下前往雄安新區考察。這是該新區成立9年來，習近平第四度前往考察，上一次考察則是2023年5月。

習近平先「乘車沿途察看啟動區建設進展」，隨後到中國華能集團有限公司、北京市援建的北京四中雄安校區考察，並主持召開「深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會」。他表示，在中共中央堅強領導下，經過各方共同努力，雄安新區建設和發展取得重大階段性成果。「實踐充分證明，黨中央關於建設雄安新區的決策是完全正確的，各方面工作是扎實有效的」。

習近平強調，要牢牢把握雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，保持戰略定力和歷史耐心，進一步解放思想，努力建設「新時代創新高地和推動高質量發展樣板」。

他指出，必須堅持新區功能定位，更加有力有序推進北京非首都功能疏解和承接。要積極穩妥分批推進央企、高校、醫院疏解項目建設，有序推進金融機構、科研院所、事業單位疏解，支援疏解單位更好發展。要強化對疏解項目、人員的政策保障和服務，引導支援疏解項目輻射帶動新區及周邊區域發展。

他強調，持續提升雄安新區綜合承載能力，必須系統謀劃，要科學把握節奏和時序，集中力量推進啟動區、起步區等建設，積極探索面向未來的智慧城市管理模式，建設天藍、地綠、水清的美麗雄安。習近平還提到，要高水平建設雄安中關村科技園，推動新興產業和未來產業集群式發展，要大膽探索，推動科技、金融等領域創新政策率先落地。

他要求各有關方面要增強大局意識、責任意識，以實際行動落實好中共黨中央決策部署，支持雄安新區高質量建設和發展。

根據畫面，出席座談會的中共高層還包含三位政治局委員（大陸副總理何立峰、北京市委書記尹力、天津市委書記陳敏爾）、大陸國務委員吳政隆，以及發改委主任鄭柵潔、央行行長潘功勝等十餘個部委的一把手、河北省委書記倪岳峰、北京市長殷勇等官員。