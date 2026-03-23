快訊

台南仁德保安路工廠大火 1移工受困消防搶救中

伊朗官媒：美伊未直接或間接對話 川普因伊朗威脅「縮了」

聽新聞
0:00 / 0:00

再度視察雄安新區 習近平：更加有力有序推進北京非首都功能疏解

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共總書記習近平（右2）23日前往雄安新區考察。（新華社）
中共總書記習近平（右2）23日前往雄安新區考察。（新華社）

中共總書記習近平23日再度前往雄安新區視察，他強調，雄安新區建設和發展取得重大階段性成果。他要求必須堅持更加有力有序推進「北京非首都功能疏解和承接」。要積極穩妥分批推進央企、高校、醫院疏解項目建設，有序推進金融機構、科研院所、事業單位疏解。

據央視新聞聯播，習近平23日在三位中共政治局常委（大陸總理李強、中辦主任蔡奇、副總理丁薛祥）等高層陪同下前往雄安新區考察。這是該新區成立9年來，習近平第四度前往考察，上一次考察則是2023年5月。

習近平先「乘車沿途察看啟動區建設進展」，隨後到中國華能集團有限公司、北京市援建的北京四中雄安校區考察，並主持召開「深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會」。他表示，在中共中央堅強領導下，經過各方共同努力，雄安新區建設和發展取得重大階段性成果。「實踐充分證明，黨中央關於建設雄安新區的決策是完全正確的，各方面工作是扎實有效的」。

習近平強調，要牢牢把握雄安新區作為北京非首都功能疏解集中承載地的首要功能定位，保持戰略定力和歷史耐心，進一步解放思想，努力建設「新時代創新高地和推動高質量發展樣板」。

他指出，必須堅持新區功能定位，更加有力有序推進北京非首都功能疏解和承接。要積極穩妥分批推進央企、高校、醫院疏解項目建設，有序推進金融機構、科研院所、事業單位疏解，支援疏解單位更好發展。要強化對疏解項目、人員的政策保障和服務，引導支援疏解項目輻射帶動新區及周邊區域發展。

他強調，持續提升雄安新區綜合承載能力，必須系統謀劃，要科學把握節奏和時序，集中力量推進啟動區、起步區等建設，積極探索面向未來的智慧城市管理模式，建設天藍、地綠、水清的美麗雄安。習近平還提到，要高水平建設雄安中關村科技園，推動新興產業和未來產業集群式發展，要大膽探索，推動科技、金融等領域創新政策率先落地。

他要求各有關方面要增強大局意識、責任意識，以實際行動落實好中共黨中央決策部署，支持雄安新區高質量建設和發展。

根據畫面，出席座談會的中共高層還包含三位政治局委員（大陸副總理何立峰、北京市委書記尹力、天津市委書記陳敏爾）、大陸國務委員吳政隆，以及發改委主任鄭柵潔、央行行長潘功勝等十餘個部委的一把手、河北省委書記倪岳峰、北京市長殷勇等官員。

金融機構 北京 中共 習近平

延伸閱讀

近3年來首次！習近平赴河北雄安新區考察 李強、蔡奇和丁薛祥陪同考察

歷時半年終於確定…四川組織部長靳磊接深圳市委書記

中東局勢影響 中國：給了啟示將提高新能源供給比重

AI時代無所不在 韓文秀：大陸全方位應對衝擊 促科技向善

相關新聞

規範國企領導人員廉潔從業 陸修法明令禁止58種行為

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布經中共中央修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，就禁止濫用職權損害國有資產權益；禁止利用職權或者職務上的影響謀取私利；禁止違反規定從事營利活動；禁止利用職權或者職務上的影響為配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關係人謀取利益；禁止盲目追求政績損害國家利益；禁止違反規定選人用人；禁止搞形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等七個方面，明確列出禁止58種行為。

陸委會諮委：中共政策基調轉趨保守防禦 習近平邁第四任期前重大轉型

陸委會日前召開諮詢委員會議，討論主題為「中共『兩會』觀察」。陸委會諮委指出，今年「兩會」政策基調由先前的積極擴張轉趨保守防禦，凸顯將邁入第四任期的習近平更重視經濟韌性、政治安全、軍隊忠誠。此一轉變可能反映中國大陸政經社軍各領域均面臨重大轉型，亦可能係因國際局勢變化，如美以襲擊伊朗等，強化對美鬥爭準備。

再度視察雄安新區 習近平：更加有力有序推進北京非首都功能疏解

中共總書記習近平23日再度前往雄安新區視察，他強調，雄安新區建設和發展取得重大階段性成果。他要求必須堅持更加有力有序推進「北京非首都功能疏解和承接」。要積極穩妥分批推進央企、高校、醫院疏解項目建設，有序推進金融機構、科研院所、事業單位疏解。

「中國夢」正在破碎？美媒揭陸改革一代中產階級面臨問題

美媒刊載，在經濟疲弱下，中國不少成長於改革開放時代的中產階級被裁員，頓時面臨中年失業及階級向下流動的困境。「改革一代」始...

陸委會：中國投資緊縮經濟靠出口獨撐 走向中低成長

陸委會今天在業務報告中指出，中國大陸投資與消費呈現全面緊縮，去年民間投資年減6.4%，藉由出口獨撐經濟成長，形成兩極化，...

近3年來首次！習近平赴河北雄安新區考察 李強、蔡奇和丁薛祥陪同考察

據央視新聞，3月23日上午，中共總書記習近平來到河北雄安新區，考察中國華能集團有限公司、北京四中雄安校區，了解雄安新區建設發展情況，親切慰問入駐和在建疏解單位幹部職工代表。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。