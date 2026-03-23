聽新聞
0:00 / 0:00
近3年來首次！習近平赴河北雄安新區考察 李強、蔡奇和丁薛祥陪同考察
據央視新聞，3月23日上午，中共總書記習近平來到河北雄安新區，考察中國華能集團有限公司、北京四中雄安校區，了解雄安新區建設發展情況，親切慰問入駐和在建疏解單位幹部職工代表。
據公開資料，上一次習近平赴雄安新區考察，是2023年5月10日。在那次考察中，習近平表示，雄安新區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高品質建設、高水準管理、高品質疏解發展並舉。要堅定信心，保持定力，穩紮穩打，善作善成，推動各項工作不斷取得新進展。
當時國務院總理李強、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥陪同考察並出席座談會。三位中央政治局常委陪同考察，是中共總書記赴外省訪問，少見的畫面。
據央視畫面，這次習近平赴雄安，李強、蔡奇和丁薛祥依然陪同考察，顯示對雄安的重視。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。