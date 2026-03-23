陸委會：中國投資緊縮經濟靠出口獨撐 走向中低成長

陸委會今天在業務報告中指出，中國大陸投資與消費呈現全面緊縮，去年民間投資年減6.4%，藉由出口獨撐經濟成長，形成兩極化，未來將走向「經濟中低成長及風險上升階段」。

立法院內政委員會今天邀請陸委會進行業務報告，針對兩岸經貿部分，報告指出，中國大陸2025年GDP成長率5%；投資與消費呈現全面緊縮，固定資產投資年減3.8%，為1995年以來首次衰退；民間投資年減6.4%，衰退擴大；國企投資年減2.5%，連續10個月放緩。

報告還提到，中國大陸2025全年社會消費品零售年增3.7%，連續6個月放緩；房地產開發投資年減17.2%，連續45個月負成長，商品房銷售額下降12.6%，房地產開發企業到位資金下跌13.4%。

報告指出，中國大陸藉由出口獨撐經濟成長，全年貿易總額年增3.2%（出口年增5.5%、進口零成長），貿易順差達1.19兆美元。但相關分析指出，由於中國內需不振、產能過剩，加上供應鏈自主轉型造成進口下降，並改道東南亞輸出美國以規避關稅，導致貿易順差擴大，部分智庫及媒體示警應留意「中國衝擊2.0」通縮輸出全球的風險。

報告說，當前中國大陸經濟成長動能兩極分化明顯，呈現「K型經濟」趨勢，出口及製造業成長強勁，惟消費、投資與房市表現疲弱。16家國際調研機構預測，今年經濟成長率介於4.5%至4.9%，平均約4.6%，低於去年水準。

報告表示，今年3月中共全國「兩會」政府工作報告及通過的「十五五規劃綱要」（2026到2030）顯示，中國大陸將走向「經濟中低成長及風險上升階段」，政策以「穩增長、促轉型、防風險」及內循環為主，經濟與產業發展政策更趨國家主導。

在美中競逐下，中國大陸科技創新及自立自強已成為長期核心戰略，經濟發展模式將由出口導向轉為內需導向，惟「促民生」政策著墨不多。短期將密切關注房地產及地方債危機，就業難、消費不振等問題變化，可能引發經濟金融風險及對在陸台商、兩岸經貿的影響。