快訊

川普：過去2天與伊朗進行良好對話 延後5天打擊能源設施

聽新聞
0:00 / 0:00

西沙填海造陸遭越南抗議 陸稱「在自己領土開展建設」：不存在爭議

中央社／ 台北23日電
傳中國近來在西沙群島羚羊礁大舉展開填海造陸，越南為此向中國提出抗議。中國外交部發言人林劍今天對此回應。（歐新社資料照）
傳中國近來在西沙群島羚羊礁大舉展開填海造陸，越南為此向中國提出抗議。中國外交部發言人林劍今天對此回應。（歐新社資料照）

中國近來在西沙群島羚羊礁大舉展開填海造陸，越南為此向中國提出抗議。中國外交部發言人林劍今天對此宣稱，西沙群島是中國的「固有領土，不存在任何爭議」，中國在「自己的領土」上開展「必要的建設」，是為了「改善島上居民的居住和生活條件，服務地方經濟發展」。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍表示，西沙群島是中國的「固有領土，不存在任何爭議」。中國在「自己的領土」上開展「必要的建設」，是為了「改善島上居民的居住和生活條件，服務地方經濟發展」。

南華早報22日報導，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）21日針對中國在羚羊礁填海造陸表示，「越南堅決反對此類活動，並就此事（向中國）提出交涉，同時重申越南對此事的立場」。

報導提到，目前尚不清楚越南何時提出了抗議。與此同時，中越外交、國防、公安部長「3+3」戰略對話機制首次部長級會議上週才在河內達成協議，同意「妥善解決海上爭端」。

羚羊礁距中國海南島最南端的港口城市三亞約300公里，距離越南海岸的峴港約400公里，被中國方面認為「地理位置優越」。

發言人 西沙群島 外交部 中國

延伸閱讀

中東戰事持續延燒 大陸汽油每公升將漲破41元

南華早報：中國在西沙群島填海 越南提抗議

中越海軍首次聯合海上訓練 完成火炮打擊「海盜」演練

南海角力 陸控菲飛機闖美濟礁

相關新聞

規範國企領導人員廉潔從業 陸修法明令禁止58種行為

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布經中共中央修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，就禁止濫用職權損害國有資產權益；禁止利用職權或者職務上的影響謀取私利；禁止違反規定從事營利活動；禁止利用職權或者職務上的影響為配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關係人謀取利益；禁止盲目追求政績損害國家利益；禁止違反規定選人用人；禁止搞形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等七個方面，明確列出禁止58種行為。

「中國夢」正在破碎？美媒揭陸改革一代中產階級面臨問題

美媒刊載，在經濟疲弱下，中國不少成長於改革開放時代的中產階級被裁員，頓時面臨中年失業及階級向下流動的困境。「改革一代」始...

陸委會：中國投資緊縮經濟靠出口獨撐 走向中低成長

陸委會今天在業務報告中指出，中國大陸投資與消費呈現全面緊縮，去年民間投資年減6.4%，藉由出口獨撐經濟成長，形成兩極化，...

近3年來首次！習近平赴河北雄安新區考察 李強、蔡奇和丁薛祥陪同考察

據央視新聞，3月23日上午，中共總書記習近平來到河北雄安新區，考察中國華能集團有限公司、北京四中雄安校區，了解雄安新區建設發展情況，親切慰問入駐和在建疏解單位幹部職工代表。

西沙填海造陸遭越南抗議 陸稱「在自己領土開展建設」：不存在爭議

傳中國近來在西沙群島羚羊礁大舉展開填海造陸，越南為此向中國提出抗議。中國外交部發言人林劍今天對此宣稱，西沙群島是中國的「...

印尼總統訪日 擬強化合作對沖大陸影響力…聚焦議題曝

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將於本周展開為期3天的訪日行程，這是他2024年上任後首次訪問日本。日方此次安排高規格接待，除規劃天皇午宴外，也將推動防務與能源等多項合作議題，雙方關係升溫備受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。