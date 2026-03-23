西沙填海造陸遭越南抗議 陸稱「在自己領土開展建設」：不存在爭議

傳中國近來在西沙群島羚羊礁大舉展開填海造陸，越南為此向中國提出抗議。中國外交部發言人林劍今天對此宣稱，西沙群島是中國的「固有領土，不存在任何爭議」，中國在「自己的領土」上開展「必要的建設」，是為了「改善島上居民的居住和生活條件，服務地方經濟發展」。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍表示，西沙群島是中國的「固有領土，不存在任何爭議」。中國在「自己的領土」上開展「必要的建設」，是為了「改善島上居民的居住和生活條件，服務地方經濟發展」。

南華早報22日報導，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）21日針對中國在羚羊礁填海造陸表示，「越南堅決反對此類活動，並就此事（向中國）提出交涉，同時重申越南對此事的立場」。

報導提到，目前尚不清楚越南何時提出了抗議。與此同時，中越外交、國防、公安部長「3+3」戰略對話機制首次部長級會議上週才在河內達成協議，同意「妥善解決海上爭端」。

羚羊礁距中國海南島最南端的港口城市三亞約300公里，距離越南海岸的峴港約400公里，被中國方面認為「地理位置優越」。