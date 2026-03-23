印尼總統訪日 擬強化合作對沖大陸影響力…聚焦議題曝

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將於本周展開為期3天的訪日行程，這是他2024年上任後首次訪問日本。日方此次安排高規格接待，除規劃天皇午宴外，也將推動防務與能源等多項合作議題，雙方關係升溫備受關注。

據觀察者網引述《南華早報》22日報導，此次訪問除將洽談最多8艘最上級隱身護衛艦的採購合作外，也將深化在關鍵礦產與能源領域的合作。分析指出，日本希望藉此將印尼打造為「可信賴夥伴」，並在東南亞提供可替代大陸的合作方案。

報導指出，普拉伯沃此行議程將聚焦國防、資源安全及區域格局等核心議題。日本外務省表示，此次訪問將是兩國進一步強化全面戰略夥伴關係的重要契機。

在訪問前，印尼與日本已於上周在東京舉行的印太能源安全部長級暨商業論壇期間，簽署兩項涉及關鍵礦產與核能的合作備忘錄。日本國際問題研究所訪問研究員拉赫曼表示，這些協議被視為雙方刻意釋出的「會前成果」，預料將成為後續聯合公報的重要內容。

在防務合作方面，最受矚目的是最上級護衛艦交易。雙方正就採購最多8艘該型護衛艦進行談判，總價約36億美元（約合新台幣1,156億元）。依規劃，日本將負責建造其中4艘，其餘4艘則透過技術轉移，由印尼國有造船廠參與生產。儘管目前尚未正式簽署合約，但外界普遍認為該案不致長期擱置。

分析人士指出，日本近年持續透過聯合演訓與高層互訪，強化與東南亞國家的安全合作。德國國際與安全事務研究所亞洲研究部副主任薩卡基（Alexandra Sakaki）表示，隨著日本逐步放寬武器出口限制，與印尼的防務產業合作預料將進一步提升優先地位。

她並指出，雙方可能在日本「官方安全援助（OSA）」框架下深化合作。日本此前已向印尼提供高速巡邏艇、無人機及海上監控設備。此外，雙方也可能探索與澳洲建立三邊安全合作機制，以加強區域海上安全。

3月12日，印尼國防部長與澳洲國防部長會談後表示，正規劃將現有雙邊防務合作擴展為涵蓋日本的三方安排，凸顯區域安全合作正逐步制度化。

分析指出，日本對印尼的重視不僅限於軍事合作。學者認為，日本在推動「自由開放的印太」戰略過程中，對印尼的參與高度依賴。該戰略由日本前首相安倍晉三提出，現由政府持續推進，強調提升區域連結與供應鏈韌性。

據共同社報導，日本希望峰會重申與印尼在推動這一願景上的團結一致，以對沖大陸在東南亞的影響力。不過，分析同時指出，印尼長期奉行務實且不結盟的外交政策，傾向在多方關係中取得最大利益，包括維持與大陸的合作。大陸目前為印尼最大貿易夥伴與重要投資來源，雙方合作涵蓋基礎建設、數位經濟與海上安全等領域。

學者認為，日本雖積極深化與印尼合作，試圖在東南亞提供替代方案，但印尼不選邊站的外交立場，也使相關戰略存在一定限制。