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電詐陣營轉移至南非、史瓦帝尼 多位大陸公民被捕

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸駐南非大使館。（石家庄建設信息網）
中國大陸駐南非大使館。（石家庄建設信息網）

大陸駐南非大使館3月22日通報，多名大陸公民因涉嫌從事電信網路詐騙、網路賭博等違法犯罪活動，被南非、史瓦帝尼兩國警方逮捕，並敦促中國公民切勿從事電信網路詐騙和網路賭博等違法犯罪活動。此舉，也被視為在緬甸、柬埔寨曾經大量存在的電信網路詐騙犯罪，已經轉移到南非等地。

據中國大使館官網消息，大使館表示，「駐南非使館提醒赴南非、史瓦帝尼中國公民，切勿從事相關違法犯罪活動，切實提高防騙識騙意識和能力。」

大陸使館也說，到南非、史瓦帝尼務工前務必了解核實用工單位情況和工作內容，警惕「高薪招聘」「待遇優厚」等虛假招聘信息，避免落入電信網路詐騙、網路賭博陷阱。「如誤入有關犯罪團夥，請在確保自身安全前提下及時向當地警方報案求助。」

大陸使館強調，中國和南非、史瓦帝尼執法單位均嚴厲打擊相關違法犯罪行為，切勿以身試法。

大使館也提醒在南非、史瓦帝尼中國公民，實際增強安全防範和反詐反賭意識。了解常見的網路刷單回饋、虛假投資理財、優惠換匯、冒充執法人員辦案等電信網路詐騙手法及應對方式。不點擊來歷不明的鏈接，不下載來歷不明的APP，不輕信未經核實的不明來電、短信、郵件等。

大陸使館亦表示：「牢記國內公檢法機關、駐外使領館等不會透過電話辦案或索取個人訊息，嚴守不轉帳、不付款、不透露個人資訊的安全準則，不參與、不協助、不包庇各類涉詐涉賭侵害犯罪活動。如遇犯罪侵害或發現有關案件線索，請及時向當地警方及就近駐南非使領館、警民中心報案。

柬埔寨 大使館 大陸

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