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南華早報：中國在西沙群島填海 越南提抗議

中央社／ 香港23日電

據報導，針對中國在具有爭議的西沙群島（Paracel Islands）進行填海造地，越南向北京提出了抗議。此前有報導表示，中方正加強在西沙群島羚羊礁（Antelope Reef）的挖泥和填海造地活動。

香港南華早報22日報導，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）上週六說，「越南堅決反對此類活動，並就此事提出交涉，同時重申越南對此事的立場。」

她說，河內有「充足的歷史證據和法律依據」對西沙群島（包括羚羊礁）提出主權主張，而這些證據和法律依據符合國際法。

她補充說，在這些水域內，任何未經越南許可的外國活動都是「完全非法和無效的」。

但報導表示，目前尚不清楚越南何時提出了抗議。與此同時，中越外交、國防、公安部長「3+3」戰略對話機制首次部長級會議上週才在河內達成協議，同意「妥善」解決海上爭端。

1974年，中國在與當時的南越進行海戰後，完全控制了西沙群島（在中國被稱為西沙群島，在越南被稱為黃沙群島）。但隨著越戰結束及北越軍隊進入西貢後，南越政權已經瓦解。

據指出，羚羊礁地理位置優越，距離中國海南島最南端的港口城市三亞約300公里，距離越南海岸的峴港約400公里。

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