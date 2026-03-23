港媒報導 中國婦聯副主席章冬梅將任港澳辦副主任

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布經中共中央修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，就禁止濫用職權損害國有資產權益；禁止利用職權或者職務上的影響謀取私利；禁止違反規定從事營利活動；禁止利用職權或者職務上的影響為配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關係人謀取利益；禁止盲目追求政績損害國家利益；禁止違反規定選人用人；禁止搞形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等七個方面，明確列出禁止58種行為。

2026-03-23 08:38