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港媒報導 中國婦聯副主席章冬梅將任港澳辦副主任
據香港明報報導大陸中華全國婦聯副主席、書記處書記章冬梅即將出任港澳辦副主任，成為中共中央港澳辦2023年組建以來首名女副主任。
報導引述消息人士稱，去年10月，前中共中央港澳辦副主任王靈桂當選中國僑聯主席，港澳辦近半年一直未增補副主任。章冬梅將擔任中央港澳辦副主任，是繼原國務院港澳辦副主任華建（2013年6月卸任）之後，港澳辦再出現女性高層主管。
公開資料顯示，章冬梅，女，漢族，1968年1月生，北京市人，北京師範學院化學系畢業，中國人民大學行政管理系碩士。現任大陸全國婦聯副主席、書記處書記、黨組成員，組織部部長，中國志願服務聯合會副會長。
章冬梅於北京師範學院化學系畢業後，曾任教師三年，後來進入官場，長期在北京東城區工作，2004年起先後擔任東城區副區長、區委常委兼宣傳部長，北京西城區委常委兼組織部長、西城區政協主席，2021年任北京人力資源和社會保障局局長，2023擔任中華全國婦女聯合會副主席，晉升為副部級。
大陸港澳辦領導層目前為「一正四副」，主任夏寶龍、分管日常工作的常務副主任徐啟方、三名副主任周霽（兼香港中聯辦主任）、鄭新聰（兼澳門中聯辦主任）和農融。章冬梅履新後，領導層將為「一正五副」。
另外，中國全國兩會閉幕後，澳門中聯辦3月13日召開兩會精神傳達會。據澳門中聯辦官網公佈，當日中聯辦主任鄭新聰發表講話，中聯辦副主任呂玉印、張應傑等參加會議，未提到副主任黃柳權。
香港《明報》稱，61歲的黃柳權因為年齡因素卸任，預計由中國國際發展合作署副署長楊偉群接替。
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