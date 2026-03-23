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分析：中國冀修昔底德陷阱之父向美傳訊息 減誤判

中央社／ 香港23日電

被稱為「修昔底德陷阱之父」的美國哈佛大學教授艾利森（GrahamAllison）近日訪問中國，且獲中共中央政治局常委王滬寧接見。有分析表示，中方一直希望透過艾利森利用其自身廣泛影響力，向美國戰略界傳遞訊號，減少誤判。

艾利森曾提出知名的「修昔底德陷阱理論」（Thucydides's Trap），主張當新興強權崛起，威脅現有強權地位，雙方可能爆發衝突。

明報今天刊文指出，身兼中國全國政協主席的王滬寧20日在北京會見了到訪的艾利森，雙方就中美關係的發展進行了深入交流，王滬寧強調台灣問題是中國核心利益中的核心。

這是繼2024年12月之後，王滬寧再度會見艾利森。此外，艾利森昨天又以外方專家學者的身分，參加中國發展高層論壇。

文章認為，這位「修昔底德陷阱之父」不僅是北京座上賓，而且儼然成為「中國人民的老朋友」。

文章表示，對於艾利森提出的上述觀點，中國國家主席習近平高度重視並多次親自回應，強調「世界上本無『修昔底德陷阱』，但大國之間一再發生戰略誤判，就可能自己給自己造成『修昔底德陷阱』」，指出「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。

據指出，艾利森曾任美國助理國防部長，是美國對中國戰略圈頂級意見領袖，其「修昔底德陷阱」是全球討論中美關係繞不開的框架，其立場是中美堪稱「全方位旗鼓相當的競爭對手」，但必須避免戰爭，不主張全面脫鉤，主張管控風險，而且十分贊成習近平對「修昔底德陷阱」所持有的看法。

文章表示，這正是中方希望美國主流接受的觀點，也希望這位「最懂中美競爭的美國人」，能夠利用自身廣泛影響力，向美國戰略界傳遞訊號，減少誤判。

文章表示，過去幾年，中方多次邀請艾利森訪問中國，並且給予高規格接待，除了王滬寧兩次會見，政治局委員、外交部長王毅也多次會見他。

此外，艾利森到上海，也是由身兼政治局委員的上海市委書記陳吉寧會見，受到如此禮遇，艾利森堪稱新時代「中國人民的老朋友」。

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