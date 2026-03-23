快訊

分析師深夜示警！多重利空重擊 今台股恐狂殺「勿輕易接刀」

護國寶魚禁居民接水管？雪管處發「踩紅線」告知書 措詞惹怒南山部落

聽新聞
0:00 / 0:00

規範國企領導人員廉潔從業 陸修法明令禁止58種行為

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央公布修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，明確禁止國有企業領導人員58種行為。（中新社）
中共中央公布修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，明確禁止國有企業領導人員58種行為。（中新社）

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布經中共中央修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，就禁止濫用職權損害國有資產權益；禁止利用職權或者職務上的影響謀取私利；禁止違反規定從事營利活動；禁止利用職權或者職務上的影響為配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關係人謀取利益；禁止盲目追求政績損害國家利益；禁止違反規定選人用人；禁止搞形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等七個方面，明確列出禁止58種行為。

中共中央紀委國家監委發布的新聞稿指出，作為規範國有企業領導人員廉潔從業行為的基礎性法規，中國大陸於2009年頒布施行《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》。隨著全面從嚴治黨形勢任務和國有企業領導人員隊伍狀況的發展變化，中共中央決定對該《規定》進行修改完善。

新聞稿稱，此次修訂《規定》，有四個方面重要意義：落實中共中央總書記習近平關於國有企業黨的建設特別是加強國有企業領導人員廉潔從業重要論述的重要舉措；做強做優做大國有企業和國有資本的必然要求；縱深推進國企領域全面從嚴治黨的具體行動；著力破解國有企業領導人員廉潔從業突出問題的現實需要。

儘管修訂《規定》詳細列出國企領導人員58種禁止行為，但有網友評論稱，這種禁止根本不治本，最簡單最有效的辦法就是公示家庭財產，上任多少、離任多少一查就清楚，明顯超過正常收入的肯定有問題。

延伸閱讀

讀家觀點／霸凌李貞秀 民進黨「做賊的喊捉賊」

美國會報告：陸藉資金與人事掌控聯合國

中國民族團結促進法引議 中共統戰部長仍稱扎實推動

中共統戰部長：持續治理宗教領域亂象 加強宗教事務法治化

相關新聞

暗批美國 李強：強權政治肆意妄為

中國發展高層論壇二○二六年會昨至今日在北京舉行，大陸國務院總理李強昨出席開幕式發表演說指出，保護主義不是解決問題的靈丹妙藥，應當堅持開放、擴大自由貿易，合力做大全球經貿蛋糕；並暗批美國，強權政治大行其道、肆意妄為。

庫克：獨樹不成林 續深化合作

中國發展高層論壇二○二六年會昨在北京登場，蘋果執行長庫克擔任今年年會外方主席，他表示中國大陸才華橫溢的開發者每天挑戰創新極限，利用技術工具助人學習、管理健康、激發新想法，成為新質生產力典範。他強調，合作與共享是蘋果理念核心，「獨樹不成林，我們可以一起種下一片森林」。

海上聯訓…中越艦艇 模擬護航商船

中越第十次邊境國防友好交流活動於三月十六日至廿日在廣西、越南廣寧及北部灣海域舉行，期間雙方海軍於廿日完成首次海上聯合訓練，艦艇編隊完成模擬商船護航、火砲與機槍打擊「海盜」目標，及聯合搜救落水人員等。

規範國企領導人員廉潔從業 陸修法明令禁止58種行為

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布經中共中央修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，就禁止濫用職權損害國有資產權益；禁止利用職權或者職務上的影響謀取私利；禁止違反規定從事營利活動；禁止利用職權或者職務上的影響為配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關係人謀取利益；禁止盲目追求政績損害國家利益；禁止違反規定選人用人；禁止搞形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等七個方面，明確列出禁止58種行為。

中美巴黎磋商後...何立峰見美企代表團：盼為中美經貿關係注入穩定性

大陸國務院副總理何立峰22日下午在京會見美中貿易全國委員會代表團。何立峰表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。希望美國企業充分把握中國發展機遇，利用好中國市場潛力，為中美經貿關係注入更多穩定性和正能量。而這也是中美巴黎磋商後，何立峰會見美中貿易全國委員會代表團。

歷時近半年深圳市委書記終於定了 四川組織部長靳磊接任

2025年10月11日，廣東省十四屆人大常委會第二十一次會議決定，接受王偉中辭去廣東省人民政府省長職務的請求，任命深圳市委書記孟凡利為廣東省人民政府副省長、代理廣東省人民政府省長職務。但出乎外界預期的是，孟凡利竟持續兼任深圳書記，直至22日官宣，中共中央批准，由四川省組織部長靳磊任深圳市委書記，免去孟凡利深圳市委書記職務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。