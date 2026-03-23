規範國企領導人員廉潔從業 陸修法明令禁止58種行為

據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布經中共中央修訂後的《國有企業領導人員廉潔從業規定》，就禁止濫用職權損害國有資產權益；禁止利用職權或者職務上的影響謀取私利；禁止違反規定從事營利活動；禁止利用職權或者職務上的影響為配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關係人謀取利益；禁止盲目追求政績損害國家利益；禁止違反規定選人用人；禁止搞形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等七個方面，明確列出禁止58種行為。

中共中央紀委國家監委發布的新聞稿指出，作為規範國有企業領導人員廉潔從業行為的基礎性法規，中國大陸於2009年頒布施行《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》。隨著全面從嚴治黨形勢任務和國有企業領導人員隊伍狀況的發展變化，中共中央決定對該《規定》進行修改完善。

新聞稿稱，此次修訂《規定》，有四個方面重要意義：落實中共中央總書記習近平關於國有企業黨的建設特別是加強國有企業領導人員廉潔從業重要論述的重要舉措；做強做優做大國有企業和國有資本的必然要求；縱深推進國企領域全面從嚴治黨的具體行動；著力破解國有企業領導人員廉潔從業突出問題的現實需要。

儘管修訂《規定》詳細列出國企領導人員58種禁止行為，但有網友評論稱，這種禁止根本不治本，最簡單最有效的辦法就是公示家庭財產，上任多少、離任多少一查就清楚，明顯超過正常收入的肯定有問題。