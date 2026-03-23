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海上聯訓…中越艦艇 模擬護航商船

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中越首次海上聯合訓練於廿日落幕，兩國艦艇編隊完成模擬商船聯合護航等科目。圖／取自解放軍報
中越首次海上聯合訓練於廿日落幕，兩國艦艇編隊完成模擬商船聯合護航等科目。圖／取自解放軍報

中越第十次邊境國防友好交流活動於三月十六日至廿日在廣西、越南廣寧及北部灣海域舉行，期間雙方海軍於廿日完成首次海上聯合訓練，艦艇編隊完成模擬商船護航、火砲與機槍打擊「海盜」目標，及聯合搜救落水人員等。

中共解放軍報指出，廿日下午在完成既定任務後，中越海軍艦艇編隊舉行分航儀式，標誌著第四十次北部灣聯合巡邏暨首次海上聯合訓練結束。

報導稱，中越海軍艦艇編隊由中國海軍衡陽艦、恩施艦，越南海軍「陳興道」號、「李太祖」號組成。此前編隊已在廣西防城港完成兵力集結和港岸交流活動。起航儀式後，聯合巡邏開始，編隊呈雙縱隊，沿中越北部灣分界線有序巡航。雙方按計畫分階段互換編隊指揮權，互通資訊要素，全面掌握海域態勢。

中越雙方經一段時間航行，編隊抵達預定海域，隨即投入海上聯合訓練，依次完成對模擬商船聯合護航，使用火砲和機槍打擊「海盜」目標，聯合搜救落水人員等科目。

除了海軍艦艇編隊聯合巡邏和聯合訓練，雙方也組織了邊境義診、邊境軍民文體聯歡、向中越人民革命烈士紀念碑敬獻花圈等活動。報導稱，此次交流活動為中越兩國持續深化全面戰略合作夥伴關係，加快構建具有戰略意義的中越命運共同體發揮了積極作用。

大陸國防部日前發布，中越第十次邊境國防友好交流活動在大陸廣西壯族自治區、越南廣寧省相關地區、口岸及北部灣海域舉行。大陸國防部並指，此次交流活動旨在進一步增進中越兩國兩軍傳統友誼，密切兩軍各層級人員交往互信，深化雙方務實合作，並提升共同維護邊境與相關海域安全的能力。

越南 艦艇

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