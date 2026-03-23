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庫克：獨樹不成林 續深化合作

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國發展高層論壇二○二六年年會在北京開幕，論壇外方主席、蘋果執行長庫克在開幕式致辭。 （中新社）
中國發展高層論壇二○二六年年會在北京開幕，論壇外方主席、蘋果執行長庫克在開幕式致辭。 （中新社）

中國發展高層論壇二○二六年會昨在北京登場，蘋果執行長庫克擔任今年年會外方主席，他表示中國大陸才華橫溢的開發者每天挑戰創新極限，利用技術工具助人學習、管理健康、激發新想法，成為新質生產力典範。他強調，合作與共享是蘋果理念核心，「獨樹不成林，我們可以一起種下一片森林」。

綜合央視、財新網，庫克提到，創新精神改變大陸製造業，曾依賴人工流程的企業，如今已躍升成為全球最先進製造商之一，在自動化和智慧製造領域中取得令人矚目的進步。對雙邊合作，庫克說，「在蘋果，我們相信一加一等於三」，並提到「獨樹不成林，單音不成曲」諺語。他還說，技術創新、環境保護與教育等方面代表了蘋果公司共享進步的願景，要共建植根於共同目標、宗旨的世界，一個建立在合作與信任基礎上的世界。

論壇廿一日公開年會外方主席信。庫克寫道，已代表蘋果公司訪問中國近卅年，親眼見證這裡所取得的發展成就。中國如今已坐擁一批全球最具活力的城市。論壇將聚焦高品質發展這一核心議題，這既是「十五五」規畫的核心發展目標，也引發工商界共鳴，創新、可持續發展及投資於人是實現持久增長的基礎。中國的供應鏈夥伴正在推動製造業轉型升級，軟體開發者正在打造各類應用，各地學子則在環境科學與創新領域攻克複雜的前沿挑戰。

庫克說，蘋果將繼續深化合作，充分釋放中國發展潛能，探索增長的創新性與可持續性。他引用古話「眾人拾柴火焰高」，希望論壇注入合作精神，推動對話。

論壇前一日公布中外出席名單。香港南華早報指，據內部名單，近八十位外國公司管理階層人士出席為期二天的論壇，其中美國公司的高層人數最多，惟名單中沒有日本企業代表。報導提到，日本首相高市早苗涉台發言激怒北京，為中日外交「蒙上陰影」。日本共同社指，去年參加論壇的日方人士說，今年日本企業似乎未獲邀請。

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