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暗批美國 李強：強權政治肆意妄為

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國大陸國務院總理李強在北京出席中國發展高層論壇二○二六年年會開幕式並發表主旨演講。 （中新社）
中國大陸國務院總理李強在北京出席中國發展高層論壇二○二六年年會開幕式並發表主旨演講。 （中新社）

中國發展高層論壇二○二六年會昨至今日在北京舉行，大陸國務院總理李強昨出席開幕式發表演說指出，保護主義不是解決問題的靈丹妙藥，應當堅持開放、擴大自由貿易，合力做大全球經貿蛋糕；並暗批美國，強權政治大行其道、肆意妄為。

中國發展高層論壇本屆年會主題為「十五五的中國：高質量發展與共創新機遇」。由大陸國務院發展研究中心舉辦，是大陸「全國兩會」後首個國家級大型國際論壇，也是大陸政府高層、全球商界領袖、國際組織和學者間重要的交流平台。

新華社報導，李強演說指出，當前國際局勢正經歷深刻複雜變化。單邊主義、保護主義甚囂塵上，同時求合作、促發展的力量也在不斷壯大；國際規則秩序遭受破壞和衝擊，許多國家也在推動全球治理改革；強權政治大行其道、肆意妄為，同時捍衛公平正義的呼聲日益高漲。這些現象深層反映思想觀念衝突，從經濟發展角度看，主要是如何看待市場、發展與未來。

李強提到，回顧歷史，世界經濟每次走出困境、走向繁榮，都不是靠爭奪存量市場，而是靠開放和技術進步創造增量市場，保護主義不是解決問題的靈丹妙藥。他聲稱，大陸產業競爭優勢不是靠補貼或保護取得，而是來自深化改革、創新驅動。中方反對無序、非理性惡性競爭，在市場經濟條件下，良性競爭能激發更大發展動力。中方願同各方加強溝通協作，共促全球產供鏈穩定與安全。

第一財經報導，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝在會上表示，大陸沒有必要，也無意透過匯率貶值獲取貿易競爭優勢；人行將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。當前大陸社會融資條件處於寬鬆，金融總量合理增長，未來將平衡短期與長期、支持實體經濟與維持金融體系健康，以及內外均衡間的關係，並透過綜合運用存款準備金率、政策利率、公開市場操作等工具，維持市場流動性充裕。

大陸財政部長藍佛安說，財政政策將更加突出投資於人。「十四五」時期財政民生投入接近人民幣一百兆元，占財政支出比重超過百分之七十，未來五年將繼續加大保障和改善民生力度，合理提高公共服務支出。

大陸國務院副總理何立峰廿一日在釣魚台國賓館會見匯豐、瑞銀、西門子醫療、施耐德電氣、渣打等跨國公司負責人。何立峰稱，當前大陸經濟穩中有進，「十五五」時期將堅定不移擴大高水準對外開放，歡迎跨國公司加大在陸投資力度，深化互利合作。

自由貿易 大陸

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