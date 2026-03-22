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習近平：支持拉美國家維護自身主權安全

中央社／ 台北22日電
中國國家主席習近平。路透
中國國家主席習近平。路透

中國國家主席習近平表示，中國將始終做拉美和加勒比海國家的好朋友、好夥伴，支持拉美和加勒比海國家維護自身主權、安全、發展利益。

中國官媒新華社今天報導，「拉美和加勒比海國家共同體」（CELAC）第10屆峰會21日在輪值主席國哥倫比亞舉行，習近平向峰會致賀電。

習近平指出，拉美和加勒比海國家共同體成立以來致力促進拉美和加勒比地海和平穩定和發展繁榮，為全球南方團結合作、共同發展注入新動力。

習近平在賀電中表示，去年5月，中國－拉共體論壇第4屆部長級會議在北京舉行，他出席開幕式並宣布中拉攜手啟動團結、發展、文明、和平、民心5大工程，得到拉美國家積極響應。一年來，中國和拉美雙方密切協作，推動5大工程不斷走深走實，給雙方人民帶來實實在在的福祉。

習近平強調，中國將始終做拉美和加勒比海國家的好朋友、好夥伴，支持拉美和加勒比海國家維護自身主權、安全、發展利益；願與拉美攜手捍衛國際公平正義，共同書寫共建中拉命運共同體新篇章。

美國總統川普今年初派兵赴委內瑞拉強行帶走委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），隨後又對古巴實質上封鎖油源，讓古巴經濟雪上加霜，近期在與以色列聯手攻打伊朗之際又揚言要拿下古巴，中國對此都表達不同意的立場。

古巴 馬杜洛 以色列

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