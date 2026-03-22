快訊

日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

專訪／B2親鋪小S「復健之路」助她復出 回想這一幕他忍不住破防了

以色列人從無感到嚇壞！伊朗飛彈命中以國核武庫門戶 居民曝逃生過程

聽新聞
0:00 / 0:00

歷時近半年深圳市委書記終於定了 四川組織部長靳磊接任

聯合報／ 大陸中心／即時報導
對於靳磊何以能出任深圳這個地位特殊城市的市委書記，網上有諸多說法和揣測。（圖／取自四川正法聲音）
對於靳磊何以能出任深圳這個地位特殊城市的市委書記，網上有諸多說法和揣測。（圖／取自四川正法聲音）

2025年10月11日，廣東省十四屆人大常委會第二十一次會議決定，接受王偉中辭去廣東省人民政府省長職務的請求，任命深圳市委書記孟凡利為廣東省人民政府副省長、代理廣東省人民政府省長職務。但出乎外界預期的是，孟凡利竟持續兼任深圳書記，直至22日官宣，中共中央批准，由四川省組織部長靳磊任深圳市委書記，免去孟凡利深圳市委書記職務。

公開資料顯示，靳磊1970年2月出生，河南濟源人，厦門大學財金系金融學專業畢業，經濟學碩士。靳磊早年長期在河南任職，2018年任河南省安陽市市長，2019年12月，「空降」至四川，任德陽市委書記，後升任四川省委常委，並先後兼任四川政法委書記、省委社會工作部部長、組織部長、省委黨校校長等職。

中共 四川 深圳

延伸閱讀

重慶市長胡衡華落馬 4近親傳被帶走

前員工批海底撈苛刻、吐槽「點炮制度」 遭警跨省約談

重慶官場怎麼了？市長胡衡華 遭官宣落馬

庫克現身成都 慶蘋果50年

相關新聞

歷時近半年深圳市委書記終於定了 四川組織部長靳磊接任

2025年10月11日，廣東省十四屆人大常委會第二十一次會議決定，接受王偉中辭去廣東省人民政府省長職務的請求，任命深圳市委書記孟凡利為廣東省人民政府副省長、代理廣東省人民政府省長職務。但出乎外界預期的是，孟凡利竟持續兼任深圳書記，直至22日官宣，中共中央批准，由四川省組織部長靳磊任深圳市委書記，免去孟凡利深圳市委書記職務。

中共統戰部長：持續治理宗教領域亂象 加強宗教事務法治化

中共政治局委員、中央統戰部部長李干杰近期在雲南考察期間表示，要堅持問題導向，摸清底數、掌握情況，持續治理宗教領域亂象，引導信教群眾增強法治意識，自覺抵禦非法宗教活動。要著力建強隊伍，鍛造忠誠乾淨擔當的宗教工作幹部隊伍，並高宗教工作法治化水準。

李強：保護主義非「靈丹妙藥」 反對非理性惡性競爭

中國發展高層論壇2026年年會於22日至23日在北京召開，大陸國務院總理李強指出，保護主義不是解決問題的靈丹妙藥，應當堅持開放、擴大自由貿易，以及積極推動創新等，並堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，推動貿易優化平衡發展，合力做大全球經貿蛋糕。

習近平致賀拉美與加勒比峰會：支持拉美國家維護自身主權安全

大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第10屆峰會致賀電，強調中國將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

中越海軍首次聯合海上訓練 完成火炮打擊「海盜」演練

中越第十次邊境國防友好交流活動於3月16日至20日在大陸的廣西、越南的廣寧及北部灣海域舉行，期間雙方海軍於20日下午完成首次海上聯合訓練，艦艇編隊完成模擬商船護航、火炮與機槍打擊「海盜」目標，以及聯合搜救落水人員等科目。

陸國安部：廢棄軍事陣地如「沉睡的密碼本」 擅入恐危國安

大陸國安部再度發布新案例提出安全示警。大陸國家安全部22日指出，廢棄軍事陣地並非「無密區域」，在揭露相關違規案例的同時，並提醒此類設施仍可能成為境外情報蒐集目標，呼籲大陸民眾提高警覺，勿擅自進入、拍攝或測繪，以免危及國家安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。