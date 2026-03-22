歷時近半年深圳市委書記終於定了 四川組織部長靳磊接任

2025年10月11日，廣東省十四屆人大常委會第二十一次會議決定，接受王偉中辭去廣東省人民政府省長職務的請求，任命深圳市委書記孟凡利為廣東省人民政府副省長、代理廣東省人民政府省長職務。但出乎外界預期的是，孟凡利竟持續兼任深圳書記，直至22日官宣，中共中央批准，由四川省組織部長靳磊任深圳市委書記，免去孟凡利深圳市委書記職務。

公開資料顯示，靳磊1970年2月出生，河南濟源人，厦門大學財金系金融學專業畢業，經濟學碩士。靳磊早年長期在河南任職，2018年任河南省安陽市市長，2019年12月，「空降」至四川，任德陽市委書記，後升任四川省委常委，並先後兼任四川政法委書記、省委社會工作部部長、組織部長、省委黨校校長等職。