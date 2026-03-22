李強：保護主義非「靈丹妙藥」 反對非理性惡性競爭

中國發展高層論壇2026年年會於22日至23日在北京召開，大陸國務院總理李強指出，保護主義不是解決問題的靈丹妙藥，應當堅持開放、擴大自由貿易，以及積極推動創新等，並堅定不移推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，推動貿易優化平衡發展，合力做大全球經貿蛋糕。

據新華社，李強22日出席年會開幕式並發表主旨演講。他表示，當前國際局勢正在經歷深刻複雜變化。正如大陸國家主席習近平指出，這是一個充滿挑戰的時代，也是個充滿希望的時代。

他稱，放眼全球，看到的是多種態勢並存、交織、碰撞的景象：單邊主義、保護主義甚囂塵上，同時求合作、促發展的力量也在不斷壯大；傳統領域經濟增長面臨困境，新興領域發展動能蓬勃興起；國際規則秩序遭受破壞和衝擊，許多國家也在推動全球治理改革；強權政治大行其道、肆意妄為，同時捍衛公平正義的呼聲日益高漲。這些現象深層反映思想觀念衝突，從經濟發展角度看，主要是如何看待市場、發展與未來。

李強並分享幾點想法。他指出，市場雖是稀缺資源，但可被不斷創造。回顧歷史，世界經濟每次走出困境、走向繁榮，都不是靠爭奪存量市場，而是靠開放和技術進步創造增量市場。「保護主義不是解決問題的靈丹妙藥。」我們應當堅持開放、開拓精神，擴大自由貿易、積極推動創新。中國的進出口在規則框架下進行公平貿易，中方將堅定推進高水平對外開放，進口更多國外優質商品，同各方推動貿易優化平衡發展，合力做大全球經貿蛋糕。

他提到，發展必然伴隨競爭，但良性競合帶來互利共贏。以積極心態看待競爭，以務實舉措推進合作，才能相互賦能、取長補短。「中國產業競爭優勢不是靠補貼或保護取得」，而是來自深化改革、創新驅動，最關鍵的還是中國人民、中國企業勤奮努力。中方反對無序、非理性惡性競爭，在市場經濟條件下，良性競爭能激發更大發展動力。中方將繼續維護公平競爭市場秩序，願同各方加強溝通協作，共促全球產供鏈穩定與安全。

李強最後指，前方的路雖充滿挑戰，但美好未來更加可期。惟有堅定信心、扛起責任、切實行動，才能勇毅前行，塑造值得期待的未來。中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」。「十五五」規劃綱要不僅是中國發展的「新藍圖」，也是世界發展的「新機遇」。中國將著力推動高質量發展，努力保持經濟穩定增長，同時繼續打造良好營商環境，全面落實外資企業國民待遇，讓各國來華企業安心發展、大展宏圖。