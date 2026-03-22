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習近平致賀拉美與加勒比峰會：支持拉美國家維護自身主權安全

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
第十拉美和加勒比國家共同體（CELAC）峰會當地時間3月21日在哥倫比亞波哥大舉行。（路透）
第十拉美和加勒比國家共同體（CELAC）峰會當地時間3月21日在哥倫比亞波哥大舉行。（路透）

大陸國家主席習近平向拉美和加勒比國家共同體第10屆峰會致賀電，強調中國將始終做拉美和加勒比國家的好朋友與好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。

新華社22日報導，拉丁美洲和加勒比國家共同體第10屆峰會21日在輪值主席國哥倫比亞舉行，習近平在致峰會賀電中指出，拉美和加勒比國家共同體成立以來，致力於促進拉美和加勒比地區和平穩定和發展繁榮，為全球南方團結合作、共同發展注入新動力。

習近平在賀電中續指，去年5月，中國－拉共體論壇第四屆部長級會議在北京成功舉行，他出席開幕式並宣布中拉攜手啟動團結、發展、文明、和平、民心五大工程，得到拉美國家積極響應。

習近平表示，一年來，中國和拉美雙方密切協作，推動五大工程不斷走深走實，給雙方人民帶來實實在在的福祉。他強調，中國將始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益。他表示，願同拉美攜手捍衛國際公平正義，共同書寫共建中拉命運共同體新篇章。

與此同時，半島電視台提到，巴西總統魯拉在峰會期間批評「外國干涉」，稱一些大國仍抱持殖民思維，對拉美和加勒比國家施加壓力。他雖未點名美國總統川普，但提及美國1月3日將委內瑞拉總統馬杜洛抓至紐約，以及對古巴實施燃料封鎖等行動。

魯拉指出，「不可能有人認為他們擁有其他國家」，並稱「他們（美國）想再次殖民我們（拉丁美洲）」，批評美國和以色列對伊朗發動戰爭，以及2003年以消除大規模殺傷性武器為由入侵伊拉克的行動。他強調，任何國家都不應干涉他國領土完整。

此前，烏拉圭總統奧爾西於2月到訪大陸時，習近平在會晤時曾表示，當今世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，單邊霸凌愈演愈烈，中方始終重視中拉關係，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益，願同烏方和地區國家推動共建「中拉命運共同體」走深走實。

他續稱，中方支持烏拉圭接任發展中國家經濟組織「77國集團和中國」輪值主席國，願與烏方加強「全球南方」團結協作，共同推進「平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」。中方支持烏拉圭接任拉美和加勒比國家共同體（拉共體）及南方共同市場輪值主席國。

習近平 新華社 中國 巴西

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