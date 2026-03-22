重慶市長胡衡華落馬 4近親傳被帶走

中國重慶市長胡衡華20日遭到調查，中國媒體引述知情人士表示，胡衡華是17日上午被中央紀委國家監委從重慶帶走，而他有至少4名近親屬被紀檢人員從湖南等地帶走調查。

據經濟觀察報、新浪網等媒體報導，胡衡華與今年2月10日落馬的湖南前省委書記易煉紅搭檔主政湖南長沙市近3年。一名湖南政界人士表示，2人關係不睦，在一些政策上存在分歧。易煉紅曾在江西、浙江兩省擔任中共省委書記，落馬前已退居二線，擔任全國人大財政經濟委員會副主任委員。

據報導，有一說胡衡華的主要問題和易煉紅差不多，均涉及家族式腐敗。另據重慶知情人士，胡衡華在山城任職期間在有些領域插手太多，他曾為一家民營新能源企業站台，要求國資系統提供資金支持建設充電設施，並由企業負責運營及收益分配，合作期限長達20年。

胡衡華1963年出生，湖南衡陽人，工商管理碩士，現任中共20屆中央委員，長年在湖南工作。