日中緊張持續 南華早報：中國發展高層論壇日企缺席

香港「南華早報」今天報導，明天起在北京舉行的今年度中國發展高層論壇將沒有任何日本企業高層主管出席，反映中日兩國外交摩擦仍在持續。

根據南華早報見過的1份論壇內部名單，出席者有將近80位，都是外國大企業最高層人士，以美國人最多。其中最受矚目的是美國蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）、德國車廠福斯（Volkswagen）執行長布魯莫（Oliver Blume）及韓國三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔。

中國發展高層論壇向來被當作外國企業領袖與中國官員及學者互動的重要平台，外資可藉此對中國未來1年發展方向有更清楚理解。

不過，中國和日本之間持續已久的外交紛爭，似乎在今年論壇投下陰影。去年有4家日本公司的高層出席，今年則完全缺席。

日本首相高市早苗去年11月7日在日本國會答詢時暗示，若台灣遭到攻擊，可能對日本構成「存亡危機事態」，依照日本的和平憲法能夠採取軍事回應。她的說法激怒北京。

事發後已經過數個月，中日雙方皆仍不退讓。期間兩國的外交人員數次激烈言詞交鋒，中國也呼籲國民避免前往日本，許多文化和商務交流活動已取消。