南海角力 陸控菲飛機闖美濟礁

中菲在南海再起爭端，解放軍南部戰區昨天指控菲律賓一架飛機廿日未經中方允許，非法闖入南沙群島美濟礁附近空域，中方組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。菲律賓海岸警衛隊則批評中方對菲飛機發射照明彈，舉措危險。當時該飛機上載有菲方海岸警衛隊發言人等官員與媒體。

美濟礁目前由大陸實際控制，但菲律賓認為美濟礁在其專屬經濟區內，雙方存在主權爭議。越南與我國也對此具有主權聲索。

南部戰區昨天凌晨發布聲明，南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，三月廿日，菲一架Ｃ二○八型機未經大陸政府允許，非法闖入南沙美濟礁附近空域。共軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。翟士臣強調，菲方行為嚴重侵犯中方主權，正告菲方立即停止侵權挑釁，共同維護南海地區和平穩定。

據菲律賓媒體報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉當天帶著其他官員與媒體一同搭上菲律賓海岸警衛隊的飛機，在南沙群島上空進行海上態勢感知飛行，航經美濟礁周邊時，遇上共軍透過無線電聲稱對該區擁有無可爭議的主權，同時中方的軍事設施朝菲方飛機發射照明彈。

塔瑞耶拉批評，中方舉措危險，無法預料照明彈能飛多遠而打中飛機，並駁斥中方宣稱擁有主權，強調美濟礁位於菲律賓專屬經濟區內。他說，北京在一九九○年代宣稱在該地區建造漁民避難所，如今經中方非法填海已改造為設施先進軍事基地，且距離菲律賓巴拉望島僅一二○海里。

報導指，菲方海岸警衛隊在當日飛行中還監測到約卅艘大陸海上民兵船在仙賓礁附近活動；也看見菲律賓馬德雷山號登陸艦停泊在仁愛礁上。