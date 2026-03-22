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陸發改委喊設大型併購基金

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸發改委主任鄭柵潔召開全國「兩會」後首場民營企業座談會，他承諾發改委將加快設立國家級併購基金，解決創業投資「退出難」問題，並向民間企業信心喊話，呼籲民企人士堅定發展信心，做精做強主業，更好支撐產業升級、帶動就業擴容。

大陸發改委網站發布，鄭柵潔在座談會上面對面聽取企業意見建議，並逐一回應企業關切。與會業者主要來自金融服務、倉儲物流、養老健康、人力資源、節能環保等服務業領域，包含漢德資本、順豐控股等企業負責人參加。

據了解，創業投資「退出難」會降低投資人再創業的意願，其根源在於‌退出渠道不暢，退出渠道高度依賴IPO，其他渠道如併購及私募基金發展不成熟‌，例如2025年IPO退出占比達‌37.6%‌，但受市場波動、上市門檻和監管政策影響，IPO節奏不穩定‌。

鄭柵潔表示，今年是「十五五」開局之年，發改委將加快制定服務業擴能提質方案，完善支持政策體系。

私募基金 創業 服務業

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