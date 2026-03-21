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中韓重啟智慧財產權委員會 釋出鬆綁10年「限韓令」訊號
中國「限韓令」實施10年，近期有逐步鬆綁跡象。本月18日，南韓產業通商部長官金正官訪中，雙方同意恢復「智慧財產權運用委員會」運作，港媒指出，可視為限韓令鬆綁的明顯訊號。
據韓聯社報導，南韓產業通商部長官金正官18日訪問北京，先後會見中國商務部部長王文濤、工信部部長李樂成，商討合作事宜。雙方就今年上半年內舉行韓中自由貿易協定（FTA）聯委會會議，力爭就服務和投資領域達成實質性協議。
值得一提的是，雙方一致同意恢復「智慧財產權運用委員會」，制定有效對策保護在中國境內的南韓音樂、電影等相關智慧財產權。
港媒星島日報報導，智慧財產權運用委員會於2021年首次建立，時任南韓總統文在寅執政之下，中韓關係回溫，兩國簽署了「智慧財產權領域合作諒解備忘錄」，提出設立該委員會，估計中方當時有為限韓令鬆綁的打算。
但2022年5月尹錫悅上台後，推動親美路線，又發表干預台灣事務的言論，中韓關係轉差；加上疫情等原因，中韓智慧財產權委員會一直停擺，未召開過正式會議，也未推動過任何項目。
報導指出，如今，兩國宣布恢復委員會運作，可視為明顯訊號。
報導說，過去一年已陸續傳出中方有意放寬限韓令的各類消息，韓媒曾指南韓四大娛樂公司收到今年在中國舉辦大型K-pop演唱會的意向查詢。
去年底，中國國家主席習近平在慶州與南韓總統李在明會晤時，提到促進中韓民心相通，活躍青少年、媒體、智庫、地方等交往；李在明也拋出「密切人文交流，改善國民感情」的期待，相信只要政治氣氛配合，限韓令將會越放越鬆。
「限韓令」起於2016年南韓同意美國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），至今已10年，雖然中方從未正式承認有此禁令，但多年來中國對南韓藝人、影視及文化產業在中國的活動採取許多限制性措施。
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