八旗總編富察被捕滿3年 人權工作者李明哲：刑滿後能否回台難預料

八旗文化總編輯富察（李延賀）在中國被逮捕已滿3年，外界關注他何時獲釋。人權工作者李明哲指出，富察3年刑滿後還有1年附加刑，期間無法出境，加上他具有中國身分，附加刑滿後能否回台仍難預料。

富察於2023年3月21日遭上海市國安單位拘捕後，被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年。今年刑期將屆滿，外界關注他何時獲釋。

李明哲今日接受中央社訪問指出，富察案件資訊高度不透明，包括起訴書、判決書及拘留細節均未公開。尤其「指定居所監視居住」的部分，若不是被拘留在看守所，而是在其他地方，刑期是「兩日折抵一日」，「我們現在根本不知道他被指定居所監視居住多久，其實嚴格來講，我們無法推斷他刑期」。

李明哲說，富察除了3年主刑之外，另有剝奪政治權利1年的附加刑，因此即便「刑滿釋放」，在附加刑執行完畢前不得出境。李明哲說他在出獄前，也曾一度被告知兩年內無法離開中國，但因為外界對他的案子高度關注，最後才得以刑滿就回台。但後續台商李孟居則因附加刑而繼續被留置中國。

李明哲指出，富察案最嚴重的問題在於，他仍有中國戶籍，因此中國究竟把富察視為「中國人」或「台灣人」將會差非常多，若被視為台灣人，雖可能遭短期留置，但最終仍有機會返回台灣。

但若富察被當作中國人，就非常危險，他說，中國對待因國家安全理由被逮捕的中國人，附加刑滿了以後，還會繼續被監控，甚至被邊境控管不准出國，也就更難預料他何時能回到台灣。

李明哲強調，「要把富察當作台灣人來救」是一個重要訊號。

李明哲還談到最近中國兩會期間通過的「民族團結進步促進法」，可能與富察案具有一定關聯。他觀察到，中國在推動與台灣、香港、維吾爾或圖伯特（西藏）相關的立法時，往往會將過去一段時間的潛規則法制化，如「懲獨22條」其中部分內容，在台灣社運人士楊智淵被逮捕後，中國學者對懲處台獨的相關意見中都可以看到。

他說，由於富察沒有主張過台灣獨立，主要是出版了一些與中國歷史觀點不同的書籍，尤其是新清史等。這在過去並沒有違反相關法律，但「如果依照民族團結法來講的話，就完全是違法的」。而中國兩會期間正好要處理民族團結進步促進法，因此富察剛好變成樣板，作為中國對內說服通過該法律的理由。

至於台灣能如何聲援富察，李明哲認為，中國逮捕富察，目的是恐嚇台灣出版界。如果台灣能持續出版不同觀點的書籍，就等於告訴中國，台灣出版業者不會因此而自我審查，未來中國可能會減少做這些無法達到嚇阻效果的事情。