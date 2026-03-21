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美媒：中國打壓為被捕基督教領袖辯護的律師

中央社／ 台北21日電

美國華爾街日報今天報導，中國政府正加大對一群律師的施壓力度，這些律師為多名去年被拘的基督教教會領袖辯護。逮捕行動曾引發美國政府譴責，中國此舉旨在讓那些拒絕服從國家管制的宗教信徒噤聲。

據華爾街日報中文網，去年10月與北京市一個長期大型新教團體錫安教會有關的近20人被捕，其中包括創辦人金明日。這是中國多年來對基督徒規模最大的鎮壓行動之一。

報導表示，金明日一直是中國所謂「家庭教會」的領軍人物，這類教會長期以來試圖在政府嚴格控制的官方教會體系之外運作。近年來，金明日越來越多地將傳教活動轉移到線上，觸及了更多人群，同時也招致了政府部門日益嚴厲的審查，並最終導致被捕。

自去年10月逮捕事件發生以來，為該教會辯護的律師面臨的威脅與日俱增。據金明日的女兒金婷雅（Grace Jin）和熟悉此案的中國律師李曉明透露，其中一名涉案律師張凱的律師執照已被中國政府吊銷。

據指出，另外幾名律師的執照或被暫扣，或在近期與政府部門的會面中受到口頭警告。

錫安教會的代表在本週的一封信中表示，「我們深切地感到這是對正義和法治的公然蔑視和踐踏」。

中國司法部沒有回覆華爾街日報記者的置評請求。

張凱在法律界以為中國基督徒辯護而聞名，曾因相關工作於2015年被中國政府拘留數月。

現居美國並一直為父親金明日獲釋奔走的金婷雅表示，針對錫安教會律師的行動，可能會讓家人更難獲取有關金明日狀況的資訊，也更難組織起有力的法律辯護。

中國政府對待參與辯護的律師的方式，凸顯出對此案的重視程度。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和多名美國國會議員已呼籲釋放金明日。

金明日在1989年的天安門廣場事件後成為一名基督徒。他畢業於加州傅勒神學院（Fuller TheologicalSeminary），在中國基督教快速發展時期，於2007年創立了錫安教會。

報導表示，如同其他許多中國牧師，金明日也試圖在國家對宗教的嚴格管控之外建立一個福音派教會。據官方統計和調查數據，近年來中國的基督徒人數已達數千萬人。

自中國領導人習近平2012年上台以來，中國政府在對公民社會進行更廣泛限制的同時，也越來越多地將矛頭對準了像錫安教會這樣未經官方批准的教會。

在錫安教會的實體教堂於2018年遭到突襲並被關閉之後，該教會越來越多地將傳教活動轉至線上，同時在中國各地建立小規模分支。儘管面臨中國政府的壓力，這一創新模式仍讓該教會得以繼續發展，並最終導致了這次逮捕行動。

因與錫安教會有關而被拘留的金明日等18人，目前被關押在華南地區北海市的一所看守所。

美國 律師

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