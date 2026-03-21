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北京學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

中央社／ 台北21日電
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國總統川普訪問中國的計畫因中東戰火而延期。北京學者分析，只要川普年內訪中，就不會超過美國總統9年5個月最長「零訪華」間隔，只要不超這個時長，「從中國文化角度是好兆頭」。

據新加坡聯合早報，由北京清華大學戰略與安全研究中心（CISS）主辦的戰略與安全國際論壇20日在北京舉行，以「中美關係：終究要好起來才行？」為題進行交流。

白宮曾向媒體透露，川普將於3月31日至4月2日訪問中國，但川普近日告訴媒體，他已要求中國將美中元首會晤延遲約一個月，讓他集中精力處理中東戰爭；隨後又表示美中元首會晤「大約五六週後」舉行。

報導說，川普延遲訪中一事是這次論壇焦點之一。美國總統上一次訪問中國是於2017年11月川普首個任期。

中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明分析，中美建交以來，美國總統「零訪華」持續最長間隙是9年5個月，也就是1989年2月到1998年6月期間。如果川普今年內訪中，就不會超出這個時長，「從中國文化角度是個好兆頭」，也讓人有信心中美關係可以重啟。

他認為，中美關係不能用好壞斷定，而應設定目標為繼續保持總體穩定。在經貿領域繼續有打有談，雙方都不希望捲入的領域繼續保持不外溢，減少其他領域的脫鉤速度或程度，穩住中美關係。

耶魯大學蔡中曾中國中心高級研究員、美國前代理助理國務卿董雲裳則認為，川普非常希望訪問中國，並正設法就中東問題盡早達成解決方案，或者至少停止攻擊，因此她對川普今年春天訪中持樂觀態度。

據她所知，中美領導人在亞太經合會議（APEC）和G20峰會期間舉行會晤的計畫正在推進，駐北京美國使館一直與中國外交部密切合作，推進各項安排，並非如媒體報導所稱的欠缺準備。

董雲裳表示，一次中美元首峰會通常不會改變兩國關係整體走向，但可以推動兩國政府和外交官處理涉及兩國的相關議題，「否則事情往往會一拖再拖」。

董雲裳還提到，華盛頓方面普遍認為與中國的對話收效甚微，她曾建議美中借鑒前總統歐巴馬時期做法，秘訣是在經濟領域持續談判，在過程中標記里程碑式進展並取得成果。

不過，她強調，中國必須願意做出某種改變，中美雙方必須願意做出讓步，「如果沒有人願意讓步，那談判將流於形式，各方都會感到沮喪」。

華盛頓 中美關係 川普

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