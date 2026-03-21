胡衡華落馬後...重慶副市長馬震 任重慶市委常委

中共重慶市委副書記、市長胡衡華被官宣落馬後，中共批准馬震任中共重慶市委委員、常委。這次調整前，馬震擔任重慶市政府副市長職務。

重慶日報報導， 現年57歲的馬震，回族人，工商管理碩士學歷，2024年9月，「空降」重慶，擔任重慶市副市長、黨組成員，西部科學城重慶高新區黨工委書記。

據重慶市政府網站介紹，馬震在重慶市政府的分工，負責教育、科技、外國專家管理、西部科學城重慶高新區工作，分管市教委、市科技局（市外國專家局）、西部科學城重慶高新區。

馬震先前長期在中央編辦工作，歷任中共中央編辦地方司處長，中央編辦三司副司長，中央編辦一局局長等職。2023年3月，馬震升任中央編辦副主任。

中央編辦全稱為中央機構編制委員會辦公室，作為中央機構編制委員會的辦事機構，承擔中央機構編制委員會日常工作，歸中央組織部管理。

另一方面，中共重慶市委副書記、市長胡衡華消失在公眾視野數日後， 20日官宣被查，成為中共兩會（政協、人大年會）後首個落馬的正部級高官和中央委員，也是重慶直轄以來首個落馬的市長。

大陸官方正式公布此消息前，胡衡華被帶走的消息在坊間流傳，他最後一次公開亮相是16日舉行的重慶市委人才工作領導小組會議；但在本周隨後的2場重要活動中，重慶黨委、全大、政協「一把手」悉數出席，獨缺市長胡衡華。