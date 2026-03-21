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美以聯手攻伊朗 中國：不義之戰不應繼續

中央社／ 台北21日電

美國與以色列聯手攻擊伊朗導致中東局勢動盪，中國外交部長王毅昨天與法國總統外交政策顧問伯納通話時強調，武力解決不了問題，不義之戰不應繼續。

據中國外交部官網，王毅20日與伯納（EmmanuelBonne）通電話，溝通中東局勢。王毅闡述中方立場表示，當前中東局勢仍在惡化，戰事持續外溢擴大，不僅衝擊全球能源供應穩定，也帶來巨大人道主義危機。

王毅表示，「付諸武力解決不了問題，不義之戰不應繼續」。面對當前危急局面，中法作為聯合國安理會常任理事國，應加強戰略溝通協調，堅定維護聯合國憲章和國際法，防止世界倒回「叢林法則」。

王毅指出，當務之急包括：遏制衝突蔓延態勢，避免其他國家進一步捲入；國際社會發出立即停火止戰的一致聲音，加大勸和促談的努力；聯合國及安理會發揮應有作用，推動盡早恢復地區和平穩定。

王毅還說，雖然面臨困難，但走出危機的正確途徑仍是對話談判，中法應為此作出共同努力。

據中國外交部公布，伯納表示，法中是大國，都支持聯合國，遵守國際法，倡導以對話化解分歧，應共同為緩局降溫、重啟談判尋找出路，作出貢獻。法方願就此與中方加強溝通協作，推動早日實現中東和平穩定。

外交政策 中方 以色列

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