南海再掀爭議！中共軍方指菲飛機闖入美濟礁附近空域 已警告驅離

著名的江蘇省無錫市黿頭渚「中日友好櫻花林」，自一九八八年起，每年春季都會舉辦祈願中日友好的櫻花植樹活動，但今年日方未收到邀請。日媒指出，這或許是受到了日中關係惡化的影響。

2026-03-21 00:00