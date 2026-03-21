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南海再掀爭議！中共軍方指菲飛機闖入美濟礁附近空域 已警告驅離

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共軍方21日指控菲律賓飛機闖入南海爭議海域的美濟礁（Mischief Reef）附近空域，解放軍南部戰區組織海空兵力跟蹤監視、警告驅離。圖為菲律賓漁業及水產資源局的飛機2025年2月18日在南海黃岩島上空與解放軍海軍的直升機近距離接觸。（美聯社）
中共軍方21日指控菲律賓飛機闖入南海爭議海域的美濟礁（Mischief Reef）附近空域，解放軍南部戰區組織海空兵力跟蹤監視、警告驅離。圖為菲律賓漁業及水產資源局的飛機2025年2月18日在南海黃岩島上空與解放軍海軍的直升機近距離接觸。（美聯社）

南海再掀爭議！中共軍方21日指控菲律賓飛機闖入南海爭議海域的美濟礁（Mischief Reef）附近空域，解放軍南部戰區組織海空兵力跟蹤監視、警告驅離。

「南部戰區」微信公眾號發布，南部戰區新聞發言人、海軍大校翟士臣表示，菲律賓一架C-208型機20日未經中國政府允許，非法闖入南沙美濟礁附近空域。解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。

翟士臣指菲方行為嚴重侵犯中國主權，「正告菲方立即停止侵權挑釁』，共同維護南海地區和平穩定。

共軍南部戰區19日也曾通報，稱2架菲律賓飛機18日現身中菲有主權爭議的黃岩島空域，中共軍方組織海空兵力警告驅離。

菲律賓軍方20日則發表聲明，指責1艘中共海軍艦艇本月較早時在南海薩比納礁（Sabina Shoal，陸稱「仙賓礁」）巡邏時，把火控雷達對準菲律賓的1艘艦艇；菲國軍方指陸方此舉「令人警惕且具挑釁性」。

共軍 南海 中共

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