中日友好櫻花林 植樹未邀日、日表遺憾

著名的江蘇省無錫市黿頭渚「中日友好櫻花林」，自一九八八年起，每年春季都會舉辦祈願中日友好的櫻花植樹活動，但今年日方未收到邀請。日媒指出，這或許是受到了日中關係惡化的影響。

共同社報導，相關人士表示，今年日方未收到邀請。據往年參加活動的日本市民團體「日中共同建設櫻友誼林保存協會」介紹，除了傳染病流行的年份外，今年將是首次缺席。

今年的植樹活動將於二十五日舉行，但保存協會與日本駐上海總領事館都沒有收到無錫市的邀請。該市有關部門說明稱，植樹活動未邀請各國領事館與外國媒體參加，縮小了舉辦規模，但未透露這樣做的原因。

共同社稱，日中共同建設櫻友誼林保存協會是由日中戰爭（中國抗日戰爭）時參軍的長谷川清巳為了避免不幸歷史重演而創立，持續向無錫市捐贈櫻花樹並植樹。

大陸官媒「人民網」曾在二○二一年報導，中日友好人士在景區內共種下三萬多棵櫻花樹，品種近百種，黿頭渚也逐漸成為大陸頗具規模的著名賞櫻勝地。

針對今年的植樹活動未受邀請，日中共同建設櫻友誼林保存協會會長新發田豐受訪說，「無法參加，令人遺憾，但櫻花今年也一定會綻放，植樹的努力並未消失。我希望日中關係得到改善，明年能夠出席。」