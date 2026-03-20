重慶官場怎麼了？市長胡衡華 遭官宣落馬

近日接連缺席重要活動的中共重慶市委副書記、市長胡衡華，昨天被官宣落馬。中央紀委國家監委網站昨天公布，重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

「重慶日報」報導，重慶市委理論學習中心組（擴大）十八日舉行專題學習會。重慶市委書記袁家軍主持會議並發表講話，但重要成員均出席，獨缺市長胡衡華。十九日，重慶舉辦義務植樹活動，重慶四套班子（市委、市政府、市人大、市政協）「一把手」，胡衡華仍未出面，直到昨天官宣落馬。

六十二歲的胡衡華是湖南衡南人，長期在湖南工作，曾任長沙市長、長沙市委書記等職，二○二○年調任陝西省委副書記，二○二一年赴重慶，出任市委副書記、市長。

港媒「明報」的評論文章表示，過去十幾年，重慶已有兩任市委書記和多名市長、副市長和公安局長等高層先後落馬或被貶，連同胡衡華的情況，重慶似乎「中了魔咒」，成為官場「萬人坑」。包括兩任身兼政治局委員的市委書記（薄熙來、孫政才）鋃鐺入獄，前市委副書記任學鋒在北京墜樓，三任副市長兼公安局長（王立軍、何挺、鄧恢林）先後落馬。

分析稱，北京方面光是「清理薄熙來、孫政才餘毒」前後就近十年；被查的副部級幹部更多，包括重慶前副市長吳存榮、熊雪、江敦濤，重慶人大前副主任鄭洪、重慶市委前常委兼政法委書記陸克華、重慶政協前副主席段成鋼等。

近幾屆的重慶四任市長除了現任副總理張國清，其他三人都頗為坎坷，黃奇帆變成網紅經濟學家；唐良智被貶安徽省政協主席，不久前卸任；曾主政湖南長沙的胡衡華任重慶市長先前就因長沙塌樓案被黨內處分，如今更被官宣違紀違法。