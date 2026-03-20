聽新聞
0:00 / 0:00
福建十五五綱要「突變」 出現2條通道通台灣
大陸兩會十二日閉幕時通過了「十五五規劃綱要」，作為對台一線，大陸福建省昨公布「福建省十五五規劃綱要」全文。
其中兩岸專篇裡，對台在著墨同等待遇之餘，還提到「適度超前建設交通和物流基礎設施」，加快構建陸海空立體式綜合性對台通道樞紐，加快推進與金門和馬祖通水、通電、通氣、通橋。「探索兩岸電力、大宗商品等領域能源資源互通」等。
福建「十五五規劃綱要」一月底通過，但昨天才經由福建日報對外公布全文。「綱要」一共十七篇，第八篇為「發揮服務祖國統一獨特作用奮力建設兩岸融合發展示範區」，當中五章分別為「建設宜居宜業共同家園」、「提高閩台經貿合作質效」、「打造兩岸人文交流高地」、「構建全域融合發展新格局」、「深化平潭綜合實驗區開放發展」，份量頗重。
值得注意的是，文件指出要「適度超前建設交通和物流基礎設施」，加快構建陸海空立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道，加快推進與金門和馬祖通水、通電、通氣、通橋。優化加密福建沿海與台灣本島及金門、馬祖客貨運航線，推動建設台灣海峽海上航運補給基地。加強重大物流基礎設施布局建設，構建對台貿易物流新通道。探索兩岸電力、大宗商品等領域能源資源互通。「綱要」並附上一幅「國土空間規畫格局示意圖」，清晰顯示有兩條對台灣的海上通道規畫，分別起自平潭與廈門，約莫對接到新竹縣與雲林縣，但未具體提及相關細節。
上述互聯互通內容，在去年十一月中共福建省委通過的「十五五規劃建議」當中，幾乎都未出現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。