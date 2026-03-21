快訊

影／涉詐千萬助理費 北市議員李傅中武凌晨移送北檢 臉上神情凝重

濫用公務車爭議不起訴 監委安全下莊 叫公務員如何服氣

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸盯糧安 嚴控化肥出口

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
隨著伊朗戰事持續，推升化學肥料價格，大陸傳出進一步收緊化肥出口管制。大陸進出口示意圖。（路透）
隨著伊朗戰事持續，推升化學肥料價格，大陸傳出進一步收緊化肥出口管制。大陸進出口示意圖。（路透）

隨著伊朗戰事持續，推升化學肥料價格，大陸傳出進一步收緊化肥出口管制，以確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定。

根據國際貿易中心數據，去年大陸供應巴西、印尼和泰國約五分一的化肥進口量，對馬來西亞和紐西蘭的占比約三分之一。根據印度貿易數據，該國從大陸進口的化肥占比約16%。路透對大陸海關數據的分析顯示，目前這些出口中約有50%至80%受到限制。

路透、彭博報導，大陸是全球主要化肥出口國，去年化肥出口額超過130億美元（新台幣4,197億元），且歷來透過管控出口來保持境內化肥價格穩定。消息人士表示，大陸政府在3月中旬已禁止出口氮鉀複合肥及部分磷肥品種。

在大陸先前對尿素實施的出口禁令和配額限制基礎上，目前僅有少數化肥品種仍可出口，尤其是硫酸銨。這代表大陸去年出口的化肥中，有一半到四分三受到限制。據路透計算，相關規模可能高達4,000萬噸。

經由荷莫茲海峽運輸的化肥，約占全球海運供應量的三分之一，伊朗封鎖荷莫茲海峽導致運輸受阻，國際尿素價格現貨價已較戰前水平上漲約40%。在大陸，尿素期貨價格接近十個月高位。

面對供應短缺與價格動盪，從美國、亞洲到歐洲的農民，都在爭相搶購化肥以鎖定價格。印度官員近期更主動接洽大陸，請求允許部分尿素船貨銷售，因為戰爭嚴重削減印度的天然氣供應，並衝擊印度的化肥產量。

惠譽評級旗下BMI的高階大宗商品分析師比金（Matthew Biggin）認為，全球供應緊張時，大陸選擇限制供應而非出手相助，出口限制源於境內供需偏緊，大陸正優先保障糧食安全，並保護大陸市場免受價格衝擊。

在上海舉行的國際農化展上，五名銷售人員預計禁令在8月之前不會解除，生產商也在觀察政府在春耕季節後的動作，以判斷禁令是否會延長。

化肥供應緊張和價格上漲將影響全球農業，尤其化肥對於植物生長和最大化作物產量至關重要，成本高漲可能迫使農民減少施肥量，降低收成，或轉向種植需肥較少的作物，影響大宗物資市場價格。

BMI 彭博 價格

延伸閱讀

伊朗戰火衝擊供氣 亞洲國家紛紛擴大使用最骯髒化石燃料

中東戰火致亞洲多國石油告急 富比世估台灣天數

卡達LNG產能被打掉17% 引爆「天然氣末日」危機

油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存、台灣可撐天數曝光

相關新聞

重慶官場怎麼了？市長胡衡華 遭官宣落馬

近日接連缺席重要活動的中共重慶市委副書記、市長胡衡華，昨天被官宣落馬。中央紀委國家監委網站昨天公布，重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

福建十五五綱要「突變」 出現2條通道通台灣

大陸兩會十二日閉幕時通過了「十五五規劃綱要」，作為對台一線，大陸福建省昨公布「福建省十五五規劃綱要」全文。

中日友好櫻花林 植樹未邀日…日表遺憾

著名的江蘇省無錫市黿頭渚「中日友好櫻花林」，自一九八八年起，每年春季都會舉辦祈願中日友好的櫻花植樹活動，但今年日方未收到邀請。日媒指出，這或許是受到了日中關係惡化的影響。

大陸盯糧安 嚴控化肥出口

隨著伊朗戰事持續，推升化學肥料價格，大陸傳出進一步收緊化肥出口管制，以確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定。

福建「十五五」 促兩岸互通

大陸福建省昨（20）日公布「福建省十五五規劃綱要」全文，其中兩岸專篇裡，提到「適度超前建設交通和物流基礎設施」，加快構建陸海空立體式綜合性對台通道樞紐，加快推進與金門和馬祖通水、通電、通氣、通橋，並探索兩岸電力、大宗商品等領域能源資源互通等。

王滬寧會美國學者艾利森：台灣問題是中國核心利益中的核心

美國總統川普宣布延後訪問大陸之際，大陸全國政協主席王滬寧20日於北京會見美國哈佛大學教授艾利森時，強調「台灣問題是中國核心利益中的核心」。中美雙方「應當加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，走出一條正確相處之道」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。