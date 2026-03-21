大陸盯糧安 嚴控化肥出口

隨著伊朗戰事持續，推升化學肥料價格，大陸傳出進一步收緊化肥出口管制，以確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定。

根據國際貿易中心數據，去年大陸供應巴西、印尼和泰國約五分一的化肥進口量，對馬來西亞和紐西蘭的占比約三分之一。根據印度貿易數據，該國從大陸進口的化肥占比約16%。路透對大陸海關數據的分析顯示，目前這些出口中約有50%至80%受到限制。

路透、彭博報導，大陸是全球主要化肥出口國，去年化肥出口額超過130億美元（新台幣4,197億元），且歷來透過管控出口來保持境內化肥價格穩定。消息人士表示，大陸政府在3月中旬已禁止出口氮鉀複合肥及部分磷肥品種。

在大陸先前對尿素實施的出口禁令和配額限制基礎上，目前僅有少數化肥品種仍可出口，尤其是硫酸銨。這代表大陸去年出口的化肥中，有一半到四分三受到限制。據路透計算，相關規模可能高達4,000萬噸。

經由荷莫茲海峽運輸的化肥，約占全球海運供應量的三分之一，伊朗封鎖荷莫茲海峽導致運輸受阻，國際尿素價格現貨價已較戰前水平上漲約40%。在大陸，尿素期貨價格接近十個月高位。

面對供應短缺與價格動盪，從美國、亞洲到歐洲的農民，都在爭相搶購化肥以鎖定價格。印度官員近期更主動接洽大陸，請求允許部分尿素船貨銷售，因為戰爭嚴重削減印度的天然氣供應，並衝擊印度的化肥產量。

惠譽評級旗下BMI的高階大宗商品分析師比金（Matthew Biggin）認為，全球供應緊張時，大陸選擇限制供應而非出手相助，出口限制源於境內供需偏緊，大陸正優先保障糧食安全，並保護大陸市場免受價格衝擊。

在上海舉行的國際農化展上，五名銷售人員預計禁令在8月之前不會解除，生產商也在觀察政府在春耕季節後的動作，以判斷禁令是否會延長。

化肥供應緊張和價格上漲將影響全球農業，尤其化肥對於植物生長和最大化作物產量至關重要，成本高漲可能迫使農民減少施肥量，降低收成，或轉向種植需肥較少的作物，影響大宗物資市場價格。