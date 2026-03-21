福建「十五五」 促兩岸互通

大陸福建省昨（20）日公布「福建省十五五規劃綱要」全文，其中兩岸專篇裡，提到「適度超前建設交通和物流基礎設施」，加快構建陸海空立體式綜合性對台通道樞紐，加快推進與金門和馬祖通水、通電、通氣、通橋，並探索兩岸電力、大宗商品等領域能源資源互通等。

大陸國台辦發言人陳斌華日前表示，和平統一後，兩岸將實現「互聯互通、應通盡通」，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，為台灣的能源資源安全提供可靠保障。

福建「十五五規劃綱要」1月底通過，但昨天才經由福建日報對外公布全文。「綱要」一共17篇，第八篇為「發揮服務祖國統一獨特作用奮力建設兩岸融合發展示範區」，當中五章分別為「建設宜居宜業共同家園」、「提高閩台經貿合作質效」、「打造兩岸人文交流高地」、「構建全域融合發展新格局」、「深化平潭綜合實驗區開放發展」，份量頗重。

值得注意的是，文件指出要「適度超前建設交通和物流基礎設施」，加快構建陸海空立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道，加快推進與金門和馬祖通水、通電、通氣、通橋。優化加密福建沿海與台灣本島及金門、馬祖客貨運航線，推動建設台灣海峽海上航運補給基地。