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王毅通話法國總統外事顧問：不義之戰不應繼續下去

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共外長王毅20日語法國總統外事顧問博納通電話，針對中東衝突強調「不義之戰不應繼續」。（歐新社）
中共外長王毅20日語法國總統外事顧問博納通電話，針對中東衝突強調「不義之戰不應繼續」。（歐新社）

中共政治局委員兼外事辦主任王毅20日與法國總統外事顧問博納通電話，針對中東局勢溝通時，王毅強調「付諸武力解決不了問題，不義之戰不應繼續」，當務之急是遏制衝突蔓延勢頭，避免其他國家進一步捲入。

據央視新聞20日晚間消息，王毅「應約」與博納（Emmanuel Bonne）通電話，就中東局勢進行溝通。王毅表示，當前中東局勢仍在惡化，戰事持續外溢擴大，不僅衝擊全球能源供應穩定，也帶來巨大人道主義危機。付諸武力解決不了問題，不義之戰不應繼續。面對當前危急局面，中法作為聯合國安理會常任理事國，應加強戰略溝通協調，堅定維護聯合國憲章和國際法，防止世界倒回「叢林法則」。

他指出，「當務之急」一是遏制衝突蔓延勢頭，避免其他國家進一步捲入；二是國際社會發出立即停火止戰的一致聲音，加大勸和促談的努力；三是聯合國及安理會發揮應有作用，推動盡早恢復地區和平穩定。「雖然面臨困難，但走出危機的正確途徑仍是對話談判，中法應為此作出共同努力」。

消息提到，博納介紹了對當前伊朗、黎巴嫩等中東地區局勢的看法，表示法中是大國，都支持聯合國，遵守國際法，宣導以對話化解分歧，應共同為緩局降溫、重啟談判尋找出路，作出貢獻。法方願就此同大陸加強溝通協作，推動早日實現中東和平穩定。

稍早王毅已於19日應約與英國外交大臣庫珀（Yvette Cooper）通電話，在這之前則於1日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通電話。

3月20日大陸政府中東問題特使翟雋也會見了伊朗駐北京大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli），「雙方就當前中東地區緊張局勢交換意見」。

俄羅斯 中東 聯合國

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