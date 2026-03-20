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王滬寧會美國學者艾利森：台灣問題是中國核心利益中的核心

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸政協主席王滬寧（右）20日會見美國學者艾利森（左）時提及台灣議題。（新華社）
大陸政協主席王滬寧（右）20日會見美國學者艾利森（左）時提及台灣議題。（新華社）

美國總統川普宣布延後訪問大陸之際，大陸全國政協主席王滬寧20日於北京會見美國哈佛大學教授艾利森時，強調「台灣問題是中國核心利益中的核心」。中美雙方「應當加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，走出一條正確相處之道」。

據新華社，王滬寧向艾利森（Graham Allison）表示，大陸國家主席習近平同美國總統川普「保持著良好交往」，為中美關係改善發展提供了重要戰略引領。

他強調今年是大陸「十五五」開局之年，大陸將以自身發展的確定性應對風雲變幻的國際形勢。「台灣問題是中國核心利益中的核心」。中美雙方應當加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，走出一條正確相處之道，為世界注入確定性和正能量。

艾利森則表示，當前國際和平與秩序正遭受嚴重侵蝕，美中找到正確相處之道對世界很重要。他並稱，習近平提出百年未有之大變局的判斷和發展中美關係的三原則極富啟示意義。「希望美中雙方妥善處理台灣等問題」，確保兩國關係穩定發展，這也符合各國的期待。

根據央視新聞聯播畫面，參加會見的還有大陸全國政協副主席王東峰、大陸國台辦主任宋濤、中國人民外交學會會長吳墾等人。

稍早中共中聯部長劉海星已於17日會見艾利森，「就中美關係等共同關心的問題交換了意見」。吳墾也於同日會見了艾莉森，「雙方就中美關係等共同關心的問題進行了深入交流」，吳墾並介紹大陸兩會與「十五五」情況。不過究竟宋濤是否與艾莉森舉行會見，大陸官方迄未有相關消息。

艾利森是美國知名國際關係學者，最著名的論述就是「修昔底德陷阱」（Thucydides'sTrap），指新興強權快速崛起、使現有霸權的地位受到威脅時，雙方很可能會走向戰爭。艾利森經由對雅典與斯巴達戰爭等歷史上16個這類權力移轉案例進行的研究表明，有12次最後導致戰爭，這引起對目前中國大陸與美國是否終將走向衝突的討論。中共領導人習近平則多次強調世界上本無「修昔底德陷阱」、「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命。

大陸政協主席王滬寧20日會見美國學者艾利森。（圖／截自央視新聞聯播）
大陸政協主席王滬寧20日會見美國學者艾利森。（圖／截自央視新聞聯播）

相處之道 中美關係 王滬寧

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